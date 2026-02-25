



В России могут ввести штрафы за появление в общественных местах в одежде, скрывающей лицо и мешающей опознать человека. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. Инициатива направлена на усиление безопасности и повышение эффективности работы камер видеонаблюдения, в том числе системы «Безопасный город», которая активно работает и в Волгограде.

Что предлагают депутаты

Авторы документа предлагают дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) новой статьей 20.37. Штраф за первое нарушение может составить от 10 до 15 тысяч рублей. Если человека поймают с закрытым лицом повторно, сумма взыскания вырастет – от 15 до 30 тысяч рублей.

Составлять протоколы будут, по задумке авторов законопроекта, сотрудники полиции. Принятие окончательного решения о наказании планируют возложить на районные суды.

Когда лицо можно закрывать

Законопроект предусматривает и исключения. Находиться с закрытым лицом разрешат, если это необходимо:

по медицинским показаниям;

во время работы (например, защитная экипировка или форма);

из-за сложных погодных условий;

во время участия в спортивных соревнованиях или культурно-массовых мероприятиях.

Зачем это нужно

Разработчики законопроекта настаивают, что мера не связана с религией или национальностью. Под запрет попадет только та одежда, которая делает визуальную идентификацию человека невозможной или затруднительной.

– Нахождение в общественном пространстве в одежде, не позволяющей идентифицировать личность (пол, возраст и др.), представляет собой угрозу безопасности граждан, которая является безусловным приоритетом государства, – говорится в пояснительной записке.

Кроме того, запрет должен помочь в работе правоохранителям и технике. Скрытое лицо делает бесполезными камеры «Безопасного города», банкоматов и домофонов, которые сегодня помогают раскрывать преступления.

Опыт соседей

В пояснительной записке авторы также ссылаются на опыт стран ближнего зарубежья. Похожие нормы уже работают в Узбекистане (с 2023 года), а также в Кыргызстане и Казахстане (с 2025 года). По мнению депутатов, синхронизация законодательства с этими странами, откуда идет основной миграционный поток, поможет предотвратить проникновение в РФ носителей радикальной идеологии.

– Осознавая необходимость обеспечения общественной безопасности и предотвращение радикализации, все большее число государств принимают защитные меры по запрету ношения в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица. Таким образом, в настоящее время в Российской Федерации требуется выработка новых правовых подходов к решению на законодательном уровне задачи обеспечения общественной безопасности, в том числе путем синхронизации правовых норм и создания единого правового пространства со странами максимального миграционного потока с целью предотвращения перетекания в Россию в том числе носителей радикальной и экстремисткой идеологии, – цитата из пояснительной записки.

Пока законопроект только внесен на рассмотрение. Предстоит его обсуждение и возможные правки. Следить за развитием ситуации будет и редакция v102.ru.