Овцы и пони из Краснодарского края поселятся в ЦПКиО Волгограда





В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда в скором времени появится новая живность. Как рассказали в пресс-службе парка, в деревню «Альпаков» будут доставлены овечки и пони из питомника Краснодарского края.

Посетить новых обитателей можно будет уже в апреле после прохождения карантинного периода. Всего в парк прибудут две овечки с длинными ушами породы кайла, а также овцы валийской и породы керри хилл. Их поселят в отдельном вольере.

Кроме того, в Центральном парке появятся три шетлендских пони разного окраса. Особи данной породы очень дружелюбны и преданны человеку. Они легко обучаются, имеют высокий интеллект и любят игры. Для них выстроят новую конюшню.

- После прибытия в Волгоград все новоселы в обязательном порядке пройдут карантин в течение 30 дней - в этот период они будут изолированы от контакта с людьми и другими животными, сдадут анализы и пройдут осмотр у ветеринарных врачей. Кроме того, за этот месяц зверята адаптируются к новому дому и привыкнут к сотрудникам, - пояснили в парке.

Напомним, в парке уже поселились альпаки, ламы, козочки двух пород и кролики. Со всеми жильцами можно взаимодействовать, погладить и угостить морковкой, а к кроликам даже зайти в вольер.

Фото: ЦПКиО Волгограда