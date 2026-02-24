Главное

В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102» В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

 Кадровую рокировку затеяли в высоких кабинетах в Саратове
24 февраля СМИ сообщили сразу две громкие новости об отставке заместителя губернатора и назначении на этот пост мэра Саратова. Как сообщает ИА «СарИнформ» со ссылкой на главу региона...
 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
«Динамо-Синара-2» громит соперника – 43:26

Спорт 24.02.2026 20:50
0
24.02.2026 20:50


Сегодня состоялись очередные матчи первенства России среди молодёжных команд. Фарм-клуб «Динамо-Синара», занимающий шестое место, принимал дублёров «Черноморочки», идущих вторыми.

Матч завершился уверенной победой «Динамо-Синара-2» над командой «СК ККЧерноморочка-2» из Новороссийска со счётом 43:26.

В первом тайме «Динамо-Синара-2» сразу захватило инициативу и показало уверенную игру. Уже к перерыву команда из Волгограда вела с большим преимуществом – 21:10. Во втором тайме они продолжили доминировать, доведя итоговый счёт до 43:26.

Несмотря на поражение, «СК КК-Черноморочка-2» остаётся на втором месте в турнирной таблице. Для них это поражение не критично, так как они сохраняют лидирующие позиции. А для «Динамо-Синара-2» эта победа даёт важные очки в борьбе за попадание в тройку сильнейших по итогам сезона. 

«Динамо-Синара-2» (Волгоград) – «СК КК-Черноморочка-2» (Новороссийск) 43:26 (21:10).

24 февраля. Волгоград, ФОК им. Л.О. Акапяна.

Судьи: Андрей Будагов, Руслан Ханмагомедов (оба Краснодар). 

«СК КК-Черноморочка-2»: Хлебалова – Данелян (9), Радуда, Серикова (2), Цуканова (2), Янкина (3), Толстокорая (4) – Саяпина (4), Капитонова (1), Подружко, Тагоева, Шевцова (1), Садовская, Морозова, Зотова, Шагалова.

«Динамо-Синара-2»: Скрипник – Смирнова (3), Прокофьева (6), Гривина (8), Куценко (5), Лисунова (3), Супрун (2) – Каменская (1), Сметанина (4), Дмитриева (2), Джавадова (3), Климова (3), Анисимова (1), Ахмедова (2), Галимзянова, Савельева.

Штрафное время: 10 – 12.

7-метровые/голы: 7/6 – 7/6.

Потери: 9 – 21.

Следующая игра состоится уже завтра. Соперницы встретятся ещё раз в 11:00 на площадке ФОК имени Л. О. Акапяна.

