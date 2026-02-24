



В Волгоградской области сотрудники подразделений Госавтоинспекции проверили состояние дорог после снегопада. Как уточнили в пресс-службе главка МВД, в результате рейда в одном из районов области было обнаружено ряд нарушений.

Так, 22 февраля в Ленинском районе инспекторами в отношении управляющей организации, ответственной за отрезок дороги «Волгоград-Знаменск», был составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ за несоблюдения правил обеспечения безопасности дорожного покрытия при содержании дорог.

Ответственность за данное правонарушение предусматривает штраф в размере до 300 тысяч рублей.

Фото: архив V102.RU