В России предложили запретить взыскивать выплаты ветеранам





В Госдуму внесен законопроект, предлагающий запретить взыскивать в рамках исполнительного производства ежемесячную денежную выплату ветеранов. Документ опубликован в электронной базе Государственной думы.

В настоящее время законом «Об исполнительном производстве» запрещено взыскивать суммы, выплачиваемые за возмещение вреда, причиненного здоровью, различные компенсационные и единовременные выплаты, а также социальные пособия, в том числе пособия гражданам, имеющим детей, средства материнского капитала и другие. Парламентарии предлагают дополнить перечень выплатами ветеранам.

Также законопроектом сохраняется возможность взыскания данного вида дохода для исполнения алиментных обязательств, возмещения вреда жизни или здоровью (включая случаи смерти кормильца), а также имущественных требований, связанных с коррупционными правонарушениями.