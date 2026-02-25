Главное

«Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102» В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

 «Почте России» выделили на новую жизнь 5 млрд рублей
Правительство России и Госдума РФ занялись судьбой «Почты России», которая переживает кадровый и финансовый кризис во всех регионах, в том числе и Волгоградской области. На модернизацию отделений...
 Российскую вакцину от рака включат в ОМС
Председатель Правительства Михаил Мишустин сообщил, что российские вакцины от рака планируют включить в программу ОМС. Об этом он упомянул 25 февраля в ходе пленарного заседания Госдумы.  Кроме того,...
Волгоградским пенсионерам рассказали, как получить соцвыплату

Общество 25.02.2026 21:18

В Волгоградской области неработающим пенсионерам полагается социальная доплата, если их уровень материального дохода ниже регионального прожиточного минимума. 

В Отделении СФР по региону уточнили, что сумма материального дохода или складывается из пенсии, срочной пенсионной выплаты, дополнительного соцобеспечения, ежемесячной денежной выплаты, включая стоимость набора соцуслуг, а также иных мер соцподдержки.

Размер социальной доплаты составляет разницу между уровнем регионального прожиточного минимума и суммы материального обеспечения пенсионера. 

Доплата к пенсии бывает региональной и федеральной. 


21:43
МЧС тренируется в ликвидации подтоплений в период паводка в Волгоградской области
21:18
Волгоградским пенсионерам рассказали, как получить соцвыплату
21:02
Под Волгоградом полиция спасает соседей многодетной матери-гуляки
20:26
Основной этап первенства России по водному поло стартовал в бассейне ВГАФК
20:03
Власти Волгограда сообщили, что ожидает демонтированный фонтан «Детский хоровод»
19:35
В Волгограде отметят наступивший Лунный Новый год
19:05
Росприроднадзор оценил в ₽85 млн ущерб от свалки на землях госимущества в Волгограде
18:39
«Почте России» выделили на новую жизнь 5 млрд рублей
18:09
«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни
18:06
В Волгограде ничейные коммуникации превратили в реку ул. Красноуфимскую
17:57
Новый вызов Старковой: голкипер «Динамо‑Синары» завершит сезон в «Университете»
17:38
Под Волгоградом матери погибшего бойца ЧВК незаконно отказали в пенсии
17:06
«Динамо-Синара-2» – в шаге от третьего места
16:34
В Волгограде после пожара отремонтируют гинекологический корпус больницы №16
16:18
Инвестиции в квадратные метры: главные тренды 2026 года и экспертное мнение
16:17
Российскую вакцину от рака включат в ОМС
16:08
Будет клумба? В центре Волгограда демонтируют байкерский фонтан «Детский хоровод»
15:32
Волгоградцам пообещали бесплатно выдавать тонометры с дистанционным мониторингом
14:54
Экс-чиновница облкомстроя получила 7 лет за взятки от риэлтора
14:05
Названы финалисты турнира «Сталинградская битва»
13:59
Серийный насильник из Беларуси предстанет перед судом в Волгограде
13:49
В Госдуме предложили штрафовать за закрытые лица: коснется ли это Волгоград
13:40
В Волжском засняли сальто легковушки после массового тарана припаркованных авто
13:19
В Волгограде 10 км дорог отремонтируют за 790 млн
12:32
В Волжском почетным жителям выплатят по 100 тысяч рублей
12:25
Волгоградка задавила женщину на полупустой дороге по ул. Розовой
11:54
Волгоградцев осудили на длительные сроки за легализацию мигрантов
11:20
В Волгограде признали опасной дамбу под автодорогой в пойме реки Царицы
11:20
Лже-сотрудник Минобороны жестко обманул волгоградскую семью на 4,4 млн рублей
11:13
Масленица с ИИ: «Ростелеком» стал партнером городских гуляний в Волгограде
 