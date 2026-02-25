Волгоградским пенсионерам рассказали, как получить соцвыплату

В Волгоградской области неработающим пенсионерам полагается социальная доплата, если их уровень материального дохода ниже регионального прожиточного минимума.

В Отделении СФР по региону уточнили, что сумма материального дохода или складывается из пенсии, срочной пенсионной выплаты, дополнительного соцобеспечения, ежемесячной денежной выплаты, включая стоимость набора соцуслуг, а также иных мер соцподдержки.

Размер социальной доплаты составляет разницу между уровнем регионального прожиточного минимума и суммы материального обеспечения пенсионера.

Доплата к пенсии бывает региональной и федеральной.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!