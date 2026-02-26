Замгубернатора Артем Хохлов ушел с поста в Ростовской области





Замгубернатора Ростовской области Артем Хохлов, отвечающий за внутреннюю политику и взаимодействие с федеральным центром, покинул свой пост. Как передает Привет-Ростов, в скором времени ростовский чиновник может занять крупную должность в администрации Санкт-Петербурга или в аппарате президента РФ в Москве.

Известно, что Артем Хохлов уже покинул регион. Его возможным приемником может стать Дмитрий Шарков, который ранее являлся руководителем министерства региональной политики области, а в последнее время работал в Москве куратором регионов Поволжья в аппарате президента.

Артем хохлов является уроженцем города Сальска. Выпускник РГУ по специальности «прикладная математика», начинал работу в министерстве имущественных отношений в 2004 году. В 2015 году он стал помощником губернатора Василия Голубева, а в 2020-м дорос до должности заместителя главы региона.