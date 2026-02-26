Новостройки в Волгограде подорожали в 3 раза за 6 лет





Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Волгограда на 10 февраля составила 129947 рублей. Такие данные опубликовало «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы». Для сравнения, в 2019 году показатель находился в диапазоне 44–46 тыс. руб. Таким образом, за шесть лет первичный рынок города вырос почти в три раза — примерно на 185–190%.

Так, если квартира площадью 60 кв. м в 2019 году стоила порядка 2,7 млн руб. В феврале 2026 года аналогичный объект на первичном рынке оценивается примерно в 7,8 млн руб. Разница превысила 5 млн руб. за шесть лет.



Вторичный рынок также демонстрировал рост, но менее выраженный. В 2019 году средняя стоимость составляла около 48–49 тыс. руб. за квадратный метр. В феврале 2026 года показатель достиг 109 385 руб. Таким образом, вторичный сегмент вырос более чем в два раза, однако темпы были ниже, чем у новостроек.



Арендные ставки за тот же период увеличились более умеренно. Если в 2019 году средняя ставка аренды находилась в пределах 13–14 тыс. руб. в месяц, то в феврале 2026 года она составляет 26 105 руб. Рост аренды составил около 85–90%, что существенно ниже динамики стоимости покупки.



