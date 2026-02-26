Украинские БПЛА облетели Волгоградскую область 26 февраля





В Волгоградской области за минувшую ночь не было зафиксировано атак БПЛА. По данным Минобороны, в период с 23-00 ч. до 7-00 ч. 26 февраля ПВО сбили 7 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами России.

В частности, 7 БПЛА были уничтожены в Брянской области, 4 – в Тульской, - 2 – в Калужской, по 1 беспилотнику – в Белгородской, Воронежской областях, а также над акваториями Черного и Азовского морей.



Напомним, в Волгоградской области режим беспилотной опасности действует с ночи 26 февраля.





