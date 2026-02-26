



Если в прошлые годы климатологи, географы и агрономы обсуждали влияние на будущий урожай небывало теплой погоды, то в этом сезоне тема резко сменила вектор – выдержали ли плодовые деревья и зерновые культуры уже забытые волгоградцами морозы и снега. Предварительными прогнозами на сезон с корреспондентами ИА «Высота 102» поделился декан агротехнологического факультета ВолГАУ Александр Сарычев.

По мнению специалиста, зима, наделавшая столько шума, является классическим примером из учебников географии. Вопрос лишь в том, что из-за серии сезонов с «европейским» климатом горожане попросту забыли о том, какой должна быть настоящая зимняя погода.

– В этом году мы наблюдаем идеальную зиму с точки зрения закладки и перезимовки озимых культур, – комментирует агроном. – Если говорить об озимых, то устойчивый снежный покров, который в последние годы крайне редко формируется в центральных и южных регионах страны вкупе с морозами не оказали на них никакого негативного воздействия. Напротив, нагрянувшие в регион холода уничтожили большую часть вредителей. Снижение температуры до -20, а по области и до -30 градусов не должно сказаться и на плодовых деревьях. Более серьезным испытанием для них становится не похолодание, а обледенение ветвей.

Несмотря на то, что в этом году зима играла в одной «команде» с аграриями, однозначно говорить о будущем сезона пока еще слишком рано. Урожаю зерна, ягод и фруктов в Волгоградской области могут грозить и уже знакомые горожанам майские заморозки, и отсутствие живительных дождей.

– Цыплят считают по осени, а прогнозы строят по весне. Важно, чтобы возвратные заморозки, которые мы наблюдали последние два года, в этот раз не нанесли урона сельскому хозяйству. Надеюсь, что после достаточно холодной зимы резких весенних похолоданий у нас уже не будет. Немалую роль сыграют и дожди. Хочется верить, что после обилия осадков в январе и феврале мы не перейдем в цикл засухи.

О том, что обрушившиеся на многие регионы страны осадки нужны волгоградцам, как воздух, корреспондентам ИА «Высота 102» говорил и ихтиолог Сергея Яковлев. По его словам, после снежной зимы в регионе ожидают щедрого паводка, который донесет воду не только до Волги и Дона, но и до иссыхавших в прошлом году ериков Волго-Ахтубинской поймы.