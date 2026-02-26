Ледяная глыба рухнула с крыши МКД перед прохожим в Камышине – видео





В Волгоградской области пользователи соцсетей делятся кадрами из Камышина, на которых наледь с крыши падает перед прохожим. «Родился в рубашке» - так комментируют жители произошедшее, признавая, что мужчина не пострадал благодаря своему везению или чуду.

По предварительным данным, ледяная глыба рухнула с крыши четырехэтажного дома №10 по улице Мира, задев козырек над парикмахерской. Мужчина, рядом с которым упал кусок льда, еще несколько минут приходил в себя, пытаясь разглядеть, откуда произошло падение.

Ранее, напомним, жителей Волгоградской области предупреждали об опасности схода снега и льда с крыш жилых домов в связи с потеплением. Температурные качели, которые в последнее время наблюдаются в регионе, приводят к тому, что в течение дня ледяные наросты на козырьках и крышах подтаивают и падают вниз. Оперативные службы рекомендуют жителям соблюдать осторожность, а УК и ТСЖ, которые обслуживают жилые дома, не игнорировать возможную опасность – сбивать лёд, огораживать опасные зоны и вешать предупреждающие объявления.

Видео: «Подсмотрено. Камышин» / t.me





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!