Главное

«Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102» В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА

Актуально

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

Федеральные новости

Федеральные новости
 МО РФ сообщило об ударе по военным объектам Украины в ответ на атаки ВСУ
В ночь на 26 февраля Вооруженные силы России нанесли удар по объектам Украины после атак ВСУ. Как сообщает Volganet.net со ссылкой на министерство, российские военные применили высокоточное оружие большой дальности...
Федеральные новости
 102 населенным пунктам Саратовской области грозит весной затопление
Предстоящей весной в Саратовской области в зоне затопления могут оказаться 102 населенных пункта. Как сообщает ИА «СарИнформ», 26 февраля об этом сообщил начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин.  В...
Происшествия

Ледяная глыба рухнула с крыши МКД перед прохожим в Камышине – видео

Происшествия 26.02.2026 10:27
0
26.02.2026 10:27



В Волгоградской области пользователи соцсетей делятся кадрами из Камышина, на которых наледь с крыши падает перед прохожим. «Родился в рубашке» - так комментируют жители произошедшее, признавая, что мужчина не пострадал благодаря своему везению или чуду.

По предварительным данным, ледяная глыба рухнула с крыши четырехэтажного дома №10 по улице Мира, задев козырек над парикмахерской. Мужчина, рядом с которым упал кусок льда, еще несколько минут приходил в себя, пытаясь разглядеть, откуда произошло падение.

Ранее, напомним, жителей Волгоградской области предупреждали об опасности схода снега и льда с крыш жилых домов в связи с потеплением. Температурные качели, которые в последнее время наблюдаются в регионе, приводят к тому, что в течение дня ледяные наросты на козырьках и крышах подтаивают и падают вниз. Оперативные службы рекомендуют жителям соблюдать осторожность, а УК и ТСЖ, которые обслуживают жилые дома, не игнорировать возможную опасность – сбивать лёд, огораживать опасные зоны и вешать предупреждающие объявления.

Видео: «Подсмотрено. Камышин» / t.me


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
26.02.2026 11:06
Происшествия 26.02.2026 11:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.02.2026 10:31
Происшествия 26.02.2026 10:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.02.2026 10:27
Происшествия 26.02.2026 10:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.02.2026 08:53
Происшествия 26.02.2026 08:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.02.2026 21:02
Происшествия 25.02.2026 21:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.02.2026 16:01
Происшествия 25.02.2026 16:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.02.2026 12:25
Происшествия 25.02.2026 12:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.02.2026 11:20
Происшествия 25.02.2026 11:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.02.2026 08:52
Происшествия 25.02.2026 08:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.02.2026 18:40
Происшествия 23.02.2026 18:40
Комментарии 0

0
Далее
Происшествия
23.02.2026 17:32
Происшествия 23.02.2026 17:32
Комментарии 0

0
Далее
Происшествия
23.02.2026 10:26
Происшествия 23.02.2026 10:26
Комментарии 0

0
Далее
Происшествия
22.02.2026 15:58
Происшествия 22.02.2026 15:58
Комментарии 0

0
Далее
Происшествия
22.02.2026 13:52
Происшествия 22.02.2026 13:52
Комментарии 0

0
Далее
Происшествия
22.02.2026 11:32
Происшествия 22.02.2026 11:32
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:05
Мировой рекорд? Под Волгоградом две коровы «дали» за день 120 кг молокаСмотреть фотографии
14:35
Drivee выяснил наиболее популярные марки и модели машин среди пользователей в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:14
В Волгограде нашли кишечную палочку в замороженных тефтеляхСмотреть фотографии
13:48
Под Волгоградом по поручению Генпрокуратуры проверят готовность территорий к паводкуСмотреть фотографии
13:30
Самый большой в России индустриальный сад готовится к сезону-2026Смотреть фотографии
13:02
Победитель «Сталинградской битвы» определится в Волгограде 28 февраляСмотреть фотографии
12:41
102 населенным пунктам Саратовской области грозит весной затоплениеСмотреть фотографии
12:27
В Росавиации обсудят возможность появления рейса из Волгограда в БатумиСмотреть фотографии
12:21
Андрей Бочаров анонсировал сдачу 200 объектов инфраструктуры в 2026 годуСмотреть фотографии
12:14
Мошенники предлагают волгоградцам ПО для обхода блокировки TelegramСмотреть фотографии
12:01
«Мы просто отвыкли от нормальной зимы»: агроном рассказал, как морозы и снега скажутся на будущем урожаеСмотреть фотографии
11:53
Билайн в Волгоградской области подключил 100-тысячного пользователя домашнего интернетаСмотреть фотографии
11:50
Волгоградская область вошла в тройку лидеров ЮФО по расселению аварийного жильяСмотреть фотографии
11:26
В Волгограде и области отменена восьмичасовая беспилотная опасностьСмотреть фотографии
11:06
Грузовой фургон насмерть задавил пенсионерку на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
11:04
В Волжском появились подробности массового ДТП на ул. 87-й ГвардейскойСмотреть фотографии
11:04
Волгоградка случайно выиграла 5 миллионов в лотерееСмотреть фотографии
10:56
Новостройки в Волгограде подорожали в 3 раза за 6 летСмотреть фотографии
10:55
Волгоградский арбитр Рафаэль Шафеев получил международную категорию на сборах в БелекеСмотреть фотографии
10:37
«Ротор» на встрече с болельщиками представит новых игроковСмотреть фотографии
10:31
В Волгограде задержали бородачей, устроивших разбой в гаражном кооперативеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:27
Ледяная глыба рухнула с крыши МКД перед прохожим в Камышине – видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:27
В преддверии праздника: аналитики назвали любимые зимние маршруты волгоградцевСмотреть фотографии
10:24
В Волгограде возбудили дело на перевозчика после ДТП с 7 погибшими в КалмыкииСмотреть фотографии
10:20
В волгоградских лесничествах заготовили 118 тонн снегаСмотреть фотографии
09:55
Замгубернатора Артем Хохлов ушел с поста в Ростовской областиСмотреть фотографии
09:49
В Волгоградской области зарплата врачей в телемедицине превысила 90 тыс. рублейСмотреть фотографии
09:39
В Волгоградской области скончалась 101-летняя ветеран СМЕРШ Зоя АстанковаСмотреть фотографии
09:25
В Волгограде «Концессии» на день планово остановят водоснабжение шести улицСмотреть фотографии
08:53
В Волгоградской области в огне погибла 85-летняя селянкаСмотреть фотографии
 