Часто хворающих волгоградцев ждут новшества в выдаче больничных





Если человек часто берет больничный, это станет поводом отправить его на экспертизу, чтобы выявить причину хронической нетрудоспособности и назначить необходимые дополнительные исследования или лечение. При этом больничный ему выдадут только на пять календарных дней включительно, а продлевать будут по решению врачебной комиссии. Кроме того, установлен порядок оформления больничных самозанятым. Такие два приказа Минздрава опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Парламентскую газету», часто болеющим россиянам больничный автоматом продлевать уже не будут. Лечащий врач при обращении к нему пациента должен обращать внимание на то, как часто он берет листок нетрудоспособности. Если за последние полгода человек оформлял больничный четыре и более раз, то новый ему выпишут только на пять календарных дней.

Исключения сделаны в случае ухода за больным членом семьи, беременности, получении медицинской помощи при социально значимых заболеваниях, заместительной почечной терапии, карантине, а также лечении в стационаре.



В течение пяти дней доктор должен послать медицинскую документацию пациента на врачебную комиссию, которая проанализирует причины частой заболеваемости, предложит план лечения, а в случае необходимости отправит его на дополнительные обследования или в больницу. На консилиум могут пригласить и самого человека, также допускается использовать телемедицинские технологии. Решение о продлении и закрытии больничного тоже будет принимать врачебная комиссия.





