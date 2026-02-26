В волгоградских лесничествах заготовили 118 тонн снега





В лесничествах Волгоградской области собрали 118 тонн снега. Это почти на треть больше, чем годом ранее. Перевыполнить прошлогодний показатель удалось благодаря чрезвычайно снежной зиме. По данным облкомприроды, лидерами заготовки стали Нижнечирское, Калачевское и Урюпинское лесничества.

Напомним, собранный снег используется для хранения саженцев – смесь с опилками помогает задерживать рост и продлевает период посадки, к которым готовятся в лесничествах. Так, весной 2026 года планируется высадить саженцы на территории 750 га леса.



Фото облкомприроды t.me



