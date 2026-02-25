Штабная тренировка по отработке действий при ЧС в период весеннего паводка проходит 25-26 февраля в Волгоградской области.

Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, отрабатываются вопросы, связанные с обеспечением безаварийного пропуска весеннего половодья и защитой населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от ландшафтных пожаров.

- По легенде первого этапа штабной тренировки, в результате обильного снеготаяния и образования затора произошел подъем уровня воды в реке Бузулук. В зоне подтопления оказались 7 населенных пунктов, - рассказали в МЧС.

По итогам таких учений будет сделан анализ действий оперативных сил и средств, а также готовность региональной системы РСЧС к ликвидации таких происшествий.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области после небывало снежной зимы ждут полноценного паводка.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!