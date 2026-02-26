Волгоградка случайно выиграла 5 миллионов в лотерее

Жительница Волгоградской области выиграла 5 миллионов рублей в государственной лотерее. Как призналась жительница региона, на покупку лотереи ее подтолкнула интуиция.

Победительница рассказала, что за день до розыгрыша она размышляла о том, чтобы скорее решился её денежный вопрос, а после дня рождения из всех подаренных шариков остался висеть только с надписью «Верь в чудо».

– В этот день решила довериться случайному выбору чисел: нажимала на комбинации, но мне они не нравились. Только пятый билет мне приглянулся, – рассказала свою историю волгоградка.

Счастливой новостью женщина поделилась с сыном, который также ей напомнил, что на Новый год она загадывала выиграть в лотерею именно данную сумму. Ольга считает, что победить ей помогли совокупность удачи, случайности и вера в победу.

Фото: сгенерировано ИИ