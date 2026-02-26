



ФАС РФ объявила о еженедельном мониторинге ситуации на рынке нефтепродуктов в преддверии посевной. Как заверили в ведомстве, на внутреннем рынке сформирован достаточный уровень запасов по бензину и дизелю.

Еженедельно проводятся заседания Биржевого комитета. Кроме того, ФАС и территориальные органы анализируют цены на топливо на 12 тысячах АЗС, которые принадлежат вертикально интегрированным компаниям и независимым операторам. В случае нарушений ведомство примет меры реагирования.



Служба рекомендует нефтяным компаниям оперативно реагировать на запросы аграриев, которые начинают закупки топлива перед посевными работами. В настоящее время обращений сельхозпроизводителей в службу не поступало.









