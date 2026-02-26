Главное

«Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102» В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА

Актуально

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

Федеральные новости

 «Почте России» выделили на новую жизнь 5 млрд рублей
Правительство России и Госдума РФ занялись судьбой «Почты России», которая переживает кадровый и финансовый кризис во всех регионах, в том числе и Волгоградской области. На модернизацию отделений...
 Российскую вакцину от рака включат в ОМС
Председатель Правительства Михаил Мишустин сообщил, что российские вакцины от рака планируют включить в программу ОМС. Об этом он упомянул 25 февраля в ходе пленарного заседания Госдумы.  Кроме того,...
Цены на дизель перед посевной взяли на контроль в Волгоградской области

ФАС РФ объявила о еженедельном мониторинге ситуации на рынке нефтепродуктов в преддверии посевной. Как заверили в ведомстве, на внутреннем рынке сформирован достаточный уровень запасов по бензину и дизелю.

Еженедельно проводятся заседания Биржевого комитета. Кроме того, ФАС и территориальные органы анализируют цены на топливо на 12 тысячах АЗС, которые принадлежат вертикально интегрированным компаниям и независимым операторам. В случае нарушений ведомство примет меры реагирования.

Служба рекомендует нефтяным компаниям оперативно реагировать на запросы аграриев, которые начинают закупки топлива перед посевными работами. В настоящее время обращений сельхозпроизводителей в службу не поступало.




Лента новостей

«Ротор» на встрече с болельщиками представит новых игроков
В Волгограде задержали бородачей, устроивших разбой в гаражном кооперативе
Ледяная глыба рухнула с крыши МКД перед прохожим в Камышине – видео
В преддверии праздника: аналитики назвали любимые зимние маршруты волгоградцев
В Волгограде возбудили дело на перевозчика после ДТП с 7 погибшими в Калмыкии
В волгоградских лесничествах заготовили 118 тонн снега
Замгубернатора Артем Хохлов ушел с поста в Ростовской области
В Волгоградской области зарплата врачей в телемедицине превысила 90 тыс. рублей
В Волгоградской области скончалась 101-летняя ветеран СМЕРШ Зоя Астанкова
В Волгограде «Концессии» на день планово остановят водоснабжение шести улиц
В Волгоградской области в огне погибла 85-летняя селянка
Цены на дизель перед посевной взяли на контроль в Волгоградской области
Часто хворающих волгоградцев ждут новшества в выдаче больничных
Выставку денежных артефактов обновили в Волгограде
Работодатели должны волгоградцам 1,8 млн
Украинские БПЛА облетели Волгоградскую область 26 февраля
Воспитавший звезд мирового тенниса тренер Евгений Дрожжин скончался в Волгограде
В Волгоградской области ночью 26 февраля объявили беспилотную опасность
Под Волгоградом сменился врио главы района
МЧС тренируется в ликвидации подтоплений в период паводка в Волгоградской области
Волгоградским пенсионерам рассказали, как получить соцвыплату
Под Волгоградом полиция спасает соседей многодетной матери-гуляки
Основной этап первенства России по водному поло стартовал в бассейне ВГАФК
Власти Волгограда сообщили, что ожидает демонтированный фонтан «Детский хоровод»
В Волгограде отметят наступивший Лунный Новый год
Росприроднадзор оценил в ₽85 млн ущерб от свалки на землях госимущества в Волгограде
«Почте России» выделили на новую жизнь 5 млрд рублей
«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни
В Волгограде ничейные коммуникации превратили в реку ул. Красноуфимскую
Новый вызов Старковой: голкипер «Динамо‑Синары» завершит сезон в «Университете»
 