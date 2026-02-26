



В Волгограде на 76-м году жизни скончался тренер по теннису Евгений Николаевич Дрожжин. Печальную новость накануне, 25 февраля, сообщила его ученица, известная теннисистка Наталья Вихлянцева, которая впервые пришла к нему в группу в 12 лет.

- Легендарный тренер, в прошлом теннисист, а ещё – прекрасный человек. Евгений Николаевич учил не только красиво играть на корте, но и быть добрыми людьми вне его. Все его ученики отличаются выточенной, чистой техникой и любовью к теннису, - написала Наталья в соцсетях.



Волгоградка вспоминает, что он обладал чутким пониманием психологии ребенка.



- Кому-то мог сказать сделать 10 отжиманий или «кенгуру» в наказание, а мне – ни разу ничего подобного. И ведь он знал, что это особенность моего характера, - делится Наталья.



В Федерации тенниса России также выразили соболезнование семье Евгения Николаевича, воспитавшего целую плеяду теннисистов.



К занятиям теннисом по нынешним меркам он пришёл довольно поздно — лишь в 12 лет, начав тренировки в секции при волгоградском стадионе «Динамо». Под руководством тренера Доры Павловой он быстро прогрессировал, обретя уверенность и став победителем и призёром соревнований динамовского общества как всероссийского, так и союзного уровня.



В период службы в армии Евгений Дрожжин также добился спортивных успехов, став призёром чемпионата ВС СССР. После демобилизации посвятил себя тренерской работе.



- За годы своей деятельности Евгений Николаевич подготовил множество мастеров спорта и сыграл значимую роль в развитии волгоградской теннисной школы. Он принимал участие в становлении будущих звёзд мирового тенниса, среди которых Николай Давыденко и Михаил Кукушкин. Его воспитанница Наталья Вихлянцева входила в сотню сильнейших теннисисток мира и неоднократно представляла сборную России в матчах Кубка Федерации, - говорится в некрологе федерации.









