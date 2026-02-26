Главное

«Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102» В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА

Актуально

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

Федеральные новости

Федеральные новости
 «Почте России» выделили на новую жизнь 5 млрд рублей
Правительство России и Госдума РФ занялись судьбой «Почты России», которая переживает кадровый и финансовый кризис во всех регионах, в том числе и Волгоградской области. На модернизацию отделений...
Федеральные новости
 Российскую вакцину от рака включат в ОМС
Председатель Правительства Михаил Мишустин сообщил, что российские вакцины от рака планируют включить в программу ОМС. Об этом он упомянул 25 февраля в ходе пленарного заседания Госдумы.  Кроме того,...
Общество

В Волгоградской области зарплата врачей в телемедицине превысила 90 тыс. рублей

26.02.2026 09:49
26.02.2026 09:49


Волгоградская область заняла первое место в Южном федеральном округе по уровню средней зарплаты врачей, работающих в телемедицине. По данным исследования, проведённого экспертами hh.ru, на территории региона медики, готовые оказывать услуги удалённо, могут рассчитывать на доход в размере 90 тыс. рублей.

Данный показатель на 3,6% ниже среднероссийского уровня, однако ощутимо опережает заработную плату в соседних регионах. Так, в Ростовской области врачи, работающие в телемедицине, в среднем могут рассчитывать на зарплату в размере 82,2 тыс. рублей, в Краснодарском крае заработная плата таких специалистов составляет 80 тыс. рублей.

Отметим, в целом эксперты фиксируют увеличение в 10 раз спроса на специалистов, готовых консультировать пациентов дистанционно. Это связано с нехваткой специалистов. В Волгоградской области индекс уровня конкуренции на вакантные места в медицинских учреждениях составляет 1,7, что говорит о выраженном кадровом голоде.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Общество
26.02.2026 10:20
Общество 26.02.2026 10:20
Общество
26.02.2026 09:55
Общество 26.02.2026 09:55
Общество
26.02.2026 09:49
Общество 26.02.2026 09:49
Общество
26.02.2026 09:39
Общество 26.02.2026 09:39
Общество
26.02.2026 09:25
Общество 26.02.2026 09:25
Общество
26.02.2026 07:58
Общество 26.02.2026 07:58
Общество
26.02.2026 07:42
Общество 26.02.2026 07:42
Общество
26.02.2026 07:17
Общество 26.02.2026 07:17
Общество
26.02.2026 06:48
Общество 26.02.2026 06:48
Общество
26.02.2026 06:21
Общество 26.02.2026 06:21
Общество
26.02.2026 05:59
Общество 26.02.2026 05:59
Общество
25.02.2026 21:43
Общество 25.02.2026 21:43
Общество
25.02.2026 21:18
Общество 25.02.2026 21:18
Общество
25.02.2026 20:03
Общество 25.02.2026 20:03
Общество
25.02.2026 19:35
Общество 25.02.2026 19:35
