



Волгоградская область заняла первое место в Южном федеральном округе по уровню средней зарплаты врачей, работающих в телемедицине. По данным исследования, проведённого экспертами hh.ru, на территории региона медики, готовые оказывать услуги удалённо, могут рассчитывать на доход в размере 90 тыс. рублей.

Данный показатель на 3,6% ниже среднероссийского уровня, однако ощутимо опережает заработную плату в соседних регионах. Так, в Ростовской области врачи, работающие в телемедицине, в среднем могут рассчитывать на зарплату в размере 82,2 тыс. рублей, в Краснодарском крае заработная плата таких специалистов составляет 80 тыс. рублей.

Отметим, в целом эксперты фиксируют увеличение в 10 раз спроса на специалистов, готовых консультировать пациентов дистанционно. Это связано с нехваткой специалистов. В Волгоградской области индекс уровня конкуренции на вакантные места в медицинских учреждениях составляет 1,7, что говорит о выраженном кадровом голоде.

Фото из архива ИА «Высота 102»