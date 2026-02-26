Главное

«Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102» В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

 МО РФ сообщило об ударе по военным объектам Украины в ответ на атаки ВСУ
В ночь на 26 февраля Вооруженные силы России нанесли удар по объектам Украины после атак ВСУ. Как сообщает Volganet.net со ссылкой на министерство, российские военные применили высокоточное оружие большой дальности...
 102 населенным пунктам Саратовской области грозит весной затопление
Предстоящей весной в Саратовской области в зоне затопления могут оказаться 102 населенных пункта. Как сообщает ИА «СарИнформ», 26 февраля об этом сообщил начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин.  В...
В Волжском появились подробности массового ДТП на ул. 87-й Гвардейской

В полиции рассказали подробности жуткого ДТП, произошедшем 25 февраля на территории Волжского. По информации правоохранителей, массовую аварию поздней ночью спровоцировал пьяный водитель.

- В 3:30 37-летний водитель, находясь с признаками алкогольного опьянения, не справился с управлением автомашиной Lada Largus и напротив строения № 37 по ул. 87 Гвардейская наехал на припаркованные автомашины Toyota RAV4 и Hyundai Solaris, а после на световую опору, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Напомним, как ранее сообщала редакция, момент наезда засняла одна из камер уличного наблюдения. Автомобиль на огромной скорости врезался в припаркованные у МКД автомобили, после чего отскочил в сторону, совершив в воздухе несколько кульбитов. По данным комитета здравоохранения Волгоградской области, в результате произошедшего медицинская помощь потребовалась 31-летней пассажирке. Она была доставлена в больницу, однако после прохождения обследования отпущена домой на амбулаторное лечение.

Фото и видео: POWERNET / vk.com

15:05
Мировой рекорд? Под Волгоградом две коровы «дали» за день 120 кг молокаСмотреть фотографии
14:35
Drivee выяснил наиболее популярные марки и модели машин среди пользователей в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:14
В Волгограде нашли кишечную палочку в замороженных тефтеляхСмотреть фотографии
13:48
Под Волгоградом по поручению Генпрокуратуры проверят готовность территорий к паводкуСмотреть фотографии
13:30
Самый большой в России индустриальный сад готовится к сезону-2026Смотреть фотографии
13:02
Победитель «Сталинградской битвы» определится в Волгограде 28 февраляСмотреть фотографии
12:41
102 населенным пунктам Саратовской области грозит весной затоплениеСмотреть фотографии
12:27
В Росавиации обсудят возможность появления рейса из Волгограда в БатумиСмотреть фотографии
12:21
Андрей Бочаров анонсировал сдачу 200 объектов инфраструктуры в 2026 годуСмотреть фотографии
12:14
Мошенники предлагают волгоградцам ПО для обхода блокировки TelegramСмотреть фотографии
12:01
«Мы просто отвыкли от нормальной зимы»: агроном рассказал, как морозы и снега скажутся на будущем урожаеСмотреть фотографии
11:53
Билайн в Волгоградской области подключил 100-тысячного пользователя домашнего интернетаСмотреть фотографии
11:50
Волгоградская область вошла в тройку лидеров ЮФО по расселению аварийного жильяСмотреть фотографии
11:26
В Волгограде и области отменена восьмичасовая беспилотная опасностьСмотреть фотографии
11:06
Грузовой фургон насмерть задавил пенсионерку на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
11:04
В Волжском появились подробности массового ДТП на ул. 87-й ГвардейскойСмотреть фотографии
11:04
Волгоградка случайно выиграла 5 миллионов в лотерееСмотреть фотографии
10:56
Новостройки в Волгограде подорожали в 3 раза за 6 летСмотреть фотографии
10:55
Волгоградский арбитр Рафаэль Шафеев получил международную категорию на сборах в БелекеСмотреть фотографии
10:37
«Ротор» на встрече с болельщиками представит новых игроковСмотреть фотографии
10:31
В Волгограде задержали бородачей, устроивших разбой в гаражном кооперативеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:27
Ледяная глыба рухнула с крыши МКД перед прохожим в Камышине – видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:27
В преддверии праздника: аналитики назвали любимые зимние маршруты волгоградцевСмотреть фотографии
10:24
В Волгограде возбудили дело на перевозчика после ДТП с 7 погибшими в КалмыкииСмотреть фотографии
10:20
В волгоградских лесничествах заготовили 118 тонн снегаСмотреть фотографии
09:55
Замгубернатора Артем Хохлов ушел с поста в Ростовской областиСмотреть фотографии
09:49
В Волгоградской области зарплата врачей в телемедицине превысила 90 тыс. рублейСмотреть фотографии
09:39
В Волгоградской области скончалась 101-летняя ветеран СМЕРШ Зоя АстанковаСмотреть фотографии
09:25
В Волгограде «Концессии» на день планово остановят водоснабжение шести улицСмотреть фотографии
08:53
В Волгоградской области в огне погибла 85-летняя селянкаСмотреть фотографии
 