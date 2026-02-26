В Волжском появились подробности массового ДТП на ул. 87-й Гвардейской





В полиции рассказали подробности жуткого ДТП, произошедшем 25 февраля на территории Волжского. По информации правоохранителей, массовую аварию поздней ночью спровоцировал пьяный водитель.

- В 3:30 37-летний водитель, находясь с признаками алкогольного опьянения, не справился с управлением автомашиной Lada Largus и напротив строения № 37 по ул. 87 Гвардейская наехал на припаркованные автомашины Toyota RAV4 и Hyundai Solaris, а после на световую опору, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Напомним, как ранее сообщала редакция, момент наезда засняла одна из камер уличного наблюдения. Автомобиль на огромной скорости врезался в припаркованные у МКД автомобили, после чего отскочил в сторону, совершив в воздухе несколько кульбитов. По данным комитета здравоохранения Волгоградской области, в результате произошедшего медицинская помощь потребовалась 31-летней пассажирке. Она была доставлена в больницу, однако после прохождения обследования отпущена домой на амбулаторное лечение.

Фото и видео: POWERNET / vk.com