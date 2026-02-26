В Волгограде и области отменена восьмичасовая беспилотная опасность





Днём 26 февраля в Волгограде отменена беспилотная опасность. Соответствующую рассылку уведомлений через СМС и ведомственное приложение начало МЧС России. Режим был снят в 11:06.

По данным специалистов, теперь жители и гости региона могут безопасно находится на открытых участках улиц и подходить к окнам.

Отметим, режим беспилотной опасности для Волгоградской области был объявлен ночью 26 февраля в 02:55. Позже мониторинговые каналы сообщали о фиксации отдельных БПЛА на подлёте к региональному центру с южного и северного направления. В общей сложности беспилотная опасность действовала около 8 часов. При этом аэропорт Волгограда работу не приостанавливал и функционирует в обычном режиме.

Фото из архива ИА «Высота 102»