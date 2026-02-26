«Ротор» на встрече с болельщиками представит новых игроков





В ближайшие выходные возобновляется сезон Первой лиги, где волгоградский «Ротор» продолжит борьбу за повышение в классе.

В команде этой зимой произошли кадровые изменения, о которых руководители клуба расскажут на встрече с болельщиками. 3 марта в 19:00 в конференц-зале Volga Hall состоится представление игроков, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.

На встрече с болельщиками будут присутствовать не только новые игроки, но и генеральный директор СК «Ротор». Пресс-коференция пройдет в формате «вопрос-ответ».

Как сообщили в пресс-службе, программой встречи также предусмотрены автографсессия, общая фотография игроков с командой. Среди авторов лучших вопросов проведут розыгрыш.

Фото: СК «Ротор»



