Выставку денежных артефактов обновили в Волгограде





В отделении Банка России по Волгоградской области открыт новый выставочный зал площадью почти 20 квадратных метров, который пополнился редкими экспонатами, хранившимися ранее в фондах. Среди артефактов - царицынские боны, уникальные банкноты, монеты из драгоценных металлов и даже образцы банковской техники разных лет.

«Денежная» коллекция музея Банка России пополнилась ценными бумагами начала XX века, включая облигации и временные кредитные билеты Царицына периода Гражданской войны. Тогда местные заемные билеты частично заменяли государственные деньги. Кроме того, в музее теперь представлен практически весь номинальный ряд бумажных денег с 1921 по 1995 годы, банкноты и монеты республик постсоветского периода, а также коллекционные купюры, выпущенные в честь Олимпиады в Сочи, воссоединения России с Крымом и Чемпионата мира по футболу.



Новыми экспонатами пополнилась коллекция монет из серии «Символы России», а также монет из драгоценных металлов. Среди них — серебряная памятная монета 2025 года выпуска «К 80-летию Великой Победы» с изображением монумента «Родина-мать зовет!». Ее тираж – всего 3 тысячи экземпляров.



В музее можно проследить эволюцию банковской техники. На выставке представлены счетно-сортировальные машины, а также современные комплексы иностранного и отечественного производства для выявления ветхих и поддельных купюр. Кстати, они могут определить фальшивку не только среди рублей, но и среди многих иностранных валют.



Важной частью экспозиции стал раздел, посвященный истории инкассации. В новом зале представлены архивные документы о создании на территории региона «РОСИНКАСа», инкассаторские шлем и сумка советского периода, а также современные знаки отличий инкассаторской службы – значки и нашивки.



Всего в коллекции музея волгоградского отделения Банка России – более 800 уникальных экспонатов. В числе самых редких и ценных – 450-килограммовый металлический сейф производства «Фабрики денежных шкапов Ф. Штаудена» конца XIX — начала XX века, самый распространенный в СССР арифмометр «Феликс» - прообраз современного калькулятора и многое другое.



Фото волгоградского отделения Банка России



