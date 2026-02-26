



В Южном федеральном округе с 2019 года 48 тыс. граждан были переселены из аварийного фонда площадью более 802 тыс. кв. метров. В том числе 10 тыс. человек переехали в новые квартиры по программам, реализуемым регионами за счет своих бюджетов. Такие данные приводит Фонд развития территорий.

Наибольший объем аварийного жилья расселили в Ростовской области – 319 тыс. кв. метров, что улучшило жилищные условия 17 тыс. человек. На втором месте находится Волгоградская область, где из аварийных домов общей площадью 189 тыс. кв. метров переехали 12 тыс. граждан. Замыкает тройку лидеров Астраханская область – в регионе расселили 131 тыс. кв. метров аварийного жилья, что улучшило жилищные условия 7 тыс. человек.

