



1 марта в Ворошиловском районе Волгограда состоится плановое отключение водоснабжения. Специалисты на несколько часов остановят подачу коммунального ресурса потребителям на ул. Рабоче-Крестьянской, ул. Ковровской, ул. Профсоюзной, ул. КИМ, ул. Академической и ул. Огарева для обновления коммунальных сетей.

- «Концессии водоснабжения» проведут плановое обновление запорной арматуры на участке водовода в Ворошиловском районе Волгограда. Такая модернизация позволит в будущем выполнять профилактические, аварийные или плановые работы на данном участке сети и при этом не ограничивать подачу ресурса основному количеству абонентов, - сообщили в ресурсоснабжающей организации.

Отметим, отключение пройдёт с 08:00 до 23:00. В указанный период будет ограничена подача холодной воды.

Фото из архива ИА «Высота 102»