



В Волгограде полиция совместно с региональным управлением ФСБ России и при поддержке бойцов подразделения СОБР провели спецоперацию по задержанию компании бородачей, устроивших разбой в одном из гаражных кооперативов. Силовики нагрянули одновременно в дома к четырём фигурантам. В задержании была задействована беспилотная авиация.







- Словесный конфликт между двумя компаниями мужчин на территории гаражного кооператива перерос в потасовку. В дальнейшем злоумышленники напали на своих оппонентов, применив электрошокер. У одного из троих потерпевших похитили денежные средства, у другого пытались отобрать золотую цепочку, - подчеркнули в пресс-службе МВД России.

Отметим, по факту инцидента в гаражном кооперативе возбуждено уголовное дело по статье о разбое. В ходе проведения задержания под домашний арест отправлен один из фигурантов, трое его подельников взяты под стражу. Во время обысков по месту жительства подозреваемых оперативниками изъяты травматические пистолеты, ножи и даже сабля. Всё оружие направлено на экспертизу.

Фото и видео: МВД России