



На 102-м году жизни скончалась Зоя Николаевна Астанкова — участница Великой Отечественной войны, Почетный гражданин города Серафимович. Эту печальную новость сообщили в администрации Серафимовичского района Волгоградской области.

Зоя Николаевна родилась в 1924 году в Москве. В 1945-м, после ускоренного выпуска из Военного института иностранных языков младшего лейтенанта Астанкову направили в 120-ю разведроту 1-го Белорусского фронта. Она переводила допросы пленных, работала с трофейными документами, на передовой через громкоговорители призывала немцев сдаваться в плен.



Многие подробности ее службы до сих пор под грифом «секретно». До мая 1949 года служила в опергруппе СМЕРШ в Берлине, занималась розыском военных преступников.



После демобилизации в 1953 году переехала в Волгоградскую область и 30 лет проработала в школьной библиотеке.



За проявление личного мужества во благо страны во время Великой Отечественной войны, за долголетнюю и безупречную работу и активную жизненную позицию решением Серафимовичского городского совета в 2009 году ей было присвоено звание Почётный гражданин города Серафимович с вручением серебренного нагрудного знака «ВО СЛАВУ городского поселения г. Серафимович» во время празднования 420-ия города Серафимович.



Местные жители до сих пор с благодарностью вспоминают библиотекаря Зою Николаевну, которая привила им любовь к книгам, и выражают соболезнования родным Почетного гражданина города.



Фото администрации Серафимовичского района



