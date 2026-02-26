Главное

«Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102» В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

 «Почте России» выделили на новую жизнь 5 млрд рублей
Правительство России и Госдума РФ занялись судьбой «Почты России», которая переживает кадровый и финансовый кризис во всех регионах, в том числе и Волгоградской области. На модернизацию отделений...
Федеральные новости
 Российскую вакцину от рака включат в ОМС
Председатель Правительства Михаил Мишустин сообщил, что российские вакцины от рака планируют включить в программу ОМС. Об этом он упомянул 25 февраля в ходе пленарного заседания Госдумы.  Кроме того,...
В Волгоградской области скончалась 101-летняя ветеран СМЕРШ Зоя Астанкова

Общество 26.02.2026 09:39
0
26.02.2026 09:39


На 102-м году жизни скончалась Зоя Николаевна Астанкова — участница Великой Отечественной войны, Почетный гражданин города Серафимович. Эту печальную новость сообщили в администрации Серафимовичского района Волгоградской области.

Зоя Николаевна  родилась в 1924 году в Москве. В 1945-м, после ускоренного выпуска из Военного института иностранных языков  младшего лейтенанта Астанкову направили в 120-ю разведроту 1-го Белорусского фронта. Она переводила допросы пленных, работала с трофейными документами, на передовой через громкоговорители призывала немцев сдаваться в плен.

Многие подробности ее службы до сих пор под грифом «секретно». До мая 1949 года служила в опергруппе СМЕРШ в Берлине, занималась розыском военных преступников.

После демобилизации в 1953 году переехала в Волгоградскую область и 30 лет проработала в школьной библиотеке.

За проявление личного мужества во благо страны во время Великой Отечественной войны, за долголетнюю и безупречную работу и активную жизненную позицию решением Серафимовичского городского совета в 2009 году ей было присвоено звание Почётный гражданин города Серафимович с вручением серебренного нагрудного знака «ВО СЛАВУ городского поселения г. Серафимович» во время празднования 420-ия  города Серафимович.

Местные жители до сих пор с благодарностью  вспоминают библиотекаря Зою Николаевну, которая привила им любовь к книгам, и выражают соболезнования родным Почетного гражданина города.

Фото администрации Серафимовичского района

