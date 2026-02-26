Работодатели должны волгоградцам 1,8 млн





В Волгоградской области продолжают решать проблему с зарплатными долгами. По данным Росстата, на конец января они снизились еще на 7,5% и составили 1,8 миллиона рублей. При этом тенденция сокращения долгов по зарплате фиксируется последние несколько месяцев.

В Южном федеральном округе наиболее тревожная ситуация с долгами по зарплате сложилась в Краснодарском крае, где уже в течение длительного времени они составляют более полумиллиарда рублей. Так, на конец января этот показатель достиг 578 миллионов рублей.



В Астраханской области работодатели задолжали 13,6 миллиона рублей, в Севастополе – 4,9 миллиона. А в трех субъектах ЮФО нет долгов вообще – это в Адыгее, Калмыкии и Ростовской области.





