Грузовой фургон насмерть задавил пенсионерку на севере Волгограда

Трагедия произошла в Краснооктябрьском районе Волгограда в переулке Демократический. Грузовая «ГАЗель», которая заехала во двор многоквартирного дома, насмерть задавила 84-летнюю женщину.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, смертельное ДТП произошло накануне днем во дворе дома №3 по пер. Демократический. Водитель наехал на пенсионерку, когда сдавал назад.

В результате от полученных травм пожилая женщина скончалась на месте ДТП.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

