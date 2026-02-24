16 тысяч волгоградцев посетили выставку первоцветов в ботсаду





Волжскую оранжерею волгоградского ботанического сада, где проходил «Праздник первоцветов», посетили более 16 тысяч волгоградцев и гостей города. Как сообщили в облкомприроды, общая площадь экспозиции превысила 3 тысячи квадратных метров, расширившись за два года более, чем в десять раз.

Напомним, выставка весенних цветов изначально должна была продлиться неделю. Однако из-за наплыва посетителей было принято решение продлить ее работу еще на столько же.

Тюльпаны, цветущая сирень, ландыши в феврале вызвали настоящий восторг у всех, кто посетил оранжерею. Гостям показали более десяти тысяч растений 50 сортов.