В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102» В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

 Кадровую рокировку затеяли в высоких кабинетах в Саратове
24 февраля СМИ сообщили сразу две громкие новости об отставке заместителя губернатора и назначении на этот пост мэра Саратова. Как сообщает ИА «СарИнформ» со ссылкой на главу региона...
 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Общество

«Шоу почти каждый час»: в центре Волгограда из-за течи десятки машин попали в ледяной плен

Общество 24.02.2026 17:08
0
24.02.2026 17:08



В Центральном районе Волгограда из-за ледяных торосов непреодолимыми даже для внедорожников стали проезды у многоквартирных домов №5 и №7 по улице Донецкая. Ежедневно десятки машин попадают в ловушку из льда и снега, подолгу буксуют, а некоторые авто приходится вызволять с помощью грузовиков.

- Наблюдаем шоу почти каждый час. Кто-то в эту ловушку обязательно попадает и начинается суета, крики, звуки моторов автомобилей, которые буксуют на месте и не могут выбраться, - рассказали ИА «Высота 102» местные жители. – Сегодня вызволяли водителя кроссовера. Он увяз колесами так, что пришлось выдергивать его с помощью грузового микроавтобуса. А до этого били лёд, но это не помогало.

Жители рассказывают, что почти месяц по улице Донецкой течёт вода. Она намерзает и образует ледяные торосы, которые фактически блокируют проезд.

В УК «Жилкомсервис», которая обслуживает данный дом, сообщили, что течь образовалась не на их сетях. Управляющая компания подала заявку на устранение аварии. Однако, кто должен это делать, в УК не пояснили.

В свою очередь в Концессиях также сообщили, что не принимают участие в устранении технологического нарушения по указанному адресу, так как утечка происходит не на их сетях. 

Информагентство уточняет принадлежность сетей в администрации Волгограда. По предварительным данным, работы должны проводиться МУП «Горводоканал г. Волгограда».

Видео читателей ИА «Высота 102»


20:25
За обледенелую трассу наказали ленивых дорожников в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:50
Овцы и пони из Краснодарского края поселятся в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
19:20
Солнечная интерференция испортит волгоградцам просмотр ТВСмотреть фотографии
18:51
Дело волгоградского расчленителя: суд оставил Орлова в СИЗОСмотреть фотографии
18:35
Упавшей с моста 17-летней волгоградке стало лучшеСмотреть фотографии
17:55
Пожароопасный сезон стартует с 20 марта в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:45
Кадровую рокировку затеяли в высоких кабинетах в СаратовеСмотреть фотографии
17:08
«Шоу почти каждый час»: в центре Волгограда из-за течи десятки машин попали в ледяной пленСмотреть фотографииCмотреть видео
17:06
16 тысяч волгоградцев посетили выставку первоцветов в ботсадуСмотреть фотографии
16:37
Волгоградская актриса Остроумова-Гутшмидт снялась в продолжении остросюжетного сериалаСмотреть фотографии
16:18
На «Красном октябре» состоялись тематические мероприятия для заводчанСмотреть фотографии
15:32
В Волжском обнаружили 19 мигрантов без пропискиСмотреть фотографии
15:31
В Камышине простились с мобилизованным Артуром ГаномСмотреть фотографии
15:17
Московские метеорологи пообещали волгоградцам рекордно жаркую за 30 лет веснуСмотреть фотографии
15:16
В Волгограде из реанимации перевели последнего пострадавшего от БПЛА ВСУСмотреть фотографии
14:18
Волгоградцам-участникам СВО напомнили о налоговых льготахСмотреть фотографии
13:50
Двое волгоградцев помогли мошенникам обмануть пенсионеровСмотреть фотографииCмотреть видео
13:40
Губернатор Андрей Бочаров провёл встречу с начальником ПривЖДСмотреть фотографии
13:25
Волгоградцев предупредили о вспышке свиного гриппа веснойСмотреть фотографии
13:10
Электросирены и громкоговорители ГОЧС проверят 4 марта в Волгограде и областиСмотреть фотографии
12:35
Волгоградцев предупредили о вирусе, превращающем телефон в бот-фермуСмотреть фотографии
12:23
Две гандболистки «Динамо‑Синары» вызваны в молодёжную сборную РоссииСмотреть фотографии
12:11
УФСБ: 7 неразорвавшихся БПЛА уничтожили в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:40
В Ростовской области группа судей разом ушли в отставкуСмотреть фотографии
11:29
В Фролово фонд капремонта возместит ущерб местной жительнице за потоп в квартиреСмотреть фотографии
11:27
Бойцы легендарной «двадцатки» снимутся в фильме о Сталинградской битвеСмотреть фотографии
11:27
В Волгограде нашли кишечную палочку в куриных полуфабрикатахСмотреть фотографии
10:33
В Волгограде суд обязал УК очистить от плесени парковку элитной высоткиСмотреть фотографии
10:23
В Волгограде завершилась реконструкция четырех КНССмотреть фотографии
10:05
Алексей Трубицын – победитель в метании копья на всероссийских соревнованиях в СочиСмотреть фотографии
 