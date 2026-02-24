



В Центральном районе Волгограда из-за ледяных торосов непреодолимыми даже для внедорожников стали проезды у многоквартирных домов №5 и №7 по улице Донецкая. Ежедневно десятки машин попадают в ловушку из льда и снега, подолгу буксуют, а некоторые авто приходится вызволять с помощью грузовиков.

- Наблюдаем шоу почти каждый час. Кто-то в эту ловушку обязательно попадает и начинается суета, крики, звуки моторов автомобилей, которые буксуют на месте и не могут выбраться, - рассказали ИА «Высота 102» местные жители. – Сегодня вызволяли водителя кроссовера. Он увяз колесами так, что пришлось выдергивать его с помощью грузового микроавтобуса. А до этого били лёд, но это не помогало.

Жители рассказывают, что почти месяц по улице Донецкой течёт вода. Она намерзает и образует ледяные торосы, которые фактически блокируют проезд.

В УК «Жилкомсервис», которая обслуживает данный дом, сообщили, что течь образовалась не на их сетях. Управляющая компания подала заявку на устранение аварии. Однако, кто должен это делать, в УК не пояснили.

В свою очередь в Концессиях также сообщили, что не принимают участие в устранении технологического нарушения по указанному адресу, так как утечка происходит не на их сетях.

Информагентство уточняет принадлежность сетей в администрации Волгограда. По предварительным данным, работы должны проводиться МУП «Горводоканал г. Волгограда».