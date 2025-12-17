Волгоградец расчленил супругу и выбросил останки в Волгу

Силовики задержали в Волгограде местного жителя, который убил свою жену выстрелом в голову, а потом расчленил ее тело и выбросил останки в Волгу. Мужчина пытался избежать подозрения, поэтому сам заявил об ее исчезновении в правоохранительные органы.

Как сообщили в СУ СКР по региону, убийство произошло в Кировском районе Волгограда 14 декабря.

По данным следствия, из-за конфликта, который произошел между супругами, глава семейства воспользовался незаконно хранившимся у него травматическим пистолетом и произвёл один прицельный выстрел в голову потерпевшей. Женщина скончалась на месте происшествия.

- С целью сокрытия следов преступления фигурант расчленил тело погибшей, после чего выбросил останки в реку Волга, а также на пустыре вблизи одного из гаражных кооперативов. Спустя два дня, пытаясь отвести от себя подозрения, мужчина обратился в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении супруги, сообщив, что она якобы ушла из дома и не вернулась, - рассказали в СУ СКР.

В полиции подозреваемый сообщил, что убил свою супругу, а потом, испугавшись соделанного, решил избавиться от тела.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Мужчина полностью признал свою вину. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

