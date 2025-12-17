Происшествия

Волгоградец расчленил супругу и выбросил останки в Волгу

Происшествия 17.12.2025 12:16
0
17.12.2025 12:16


Силовики задержали в Волгограде местного жителя, который убил свою жену выстрелом в голову, а потом расчленил ее тело и выбросил останки в Волгу. Мужчина пытался избежать подозрения, поэтому сам заявил об ее исчезновении в правоохранительные органы.

Как сообщили в СУ СКР по региону, убийство произошло в Кировском районе Волгограда 14 декабря.

По данным следствия, из-за конфликта, который произошел между супругами, глава семейства воспользовался незаконно хранившимся у него травматическим пистолетом и произвёл один прицельный выстрел в голову потерпевшей. Женщина скончалась на месте происшествия.

- С целью сокрытия следов преступления фигурант расчленил тело погибшей, после чего выбросил останки в реку Волга, а также на пустыре вблизи одного из гаражных кооперативов. Спустя два дня, пытаясь отвести от себя подозрения, мужчина обратился в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении супруги, сообщив, что она якобы ушла из дома и не вернулась, - рассказали в СУ СКР.

В полиции подозреваемый сообщил, что убил свою супругу, а потом, испугавшись соделанного, решил избавиться от тела.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Мужчина полностью признал свою вину. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
17.12.2025 12:16
Происшествия 17.12.2025 12:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.12.2025 10:44
Происшествия 17.12.2025 10:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.12.2025 08:57
Происшествия 17.12.2025 08:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.12.2025 08:54
Происшествия 17.12.2025 08:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.12.2025 15:21
Происшествия 16.12.2025 15:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.12.2025 11:53
Происшествия 16.12.2025 11:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.12.2025 11:15
Происшествия 16.12.2025 11:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.12.2025 11:15
Происшествия 16.12.2025 11:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.12.2025 08:15
Происшествия 16.12.2025 08:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.12.2025 19:07
Происшествия 15.12.2025 19:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.12.2025 18:17
Происшествия 15.12.2025 18:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.12.2025 09:18
Происшествия 15.12.2025 09:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.12.2025 07:28
Происшествия 15.12.2025 07:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.12.2025 14:48
Происшествия 14.12.2025 14:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.12.2025 12:52
Происшествия 14.12.2025 12:52
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:28
Ученые заявили о серьезных изменениях в Азовском море за 10 летСмотреть фотографии
14:11
В Волгограде газовиков оштрафовали за нежелание исправить тарифыСмотреть фотографии
14:10
Больше всего умных устройств в Волгоградской области задействовано в финтехе и ретейлеСмотреть фотографии
14:02
В Волжском не нашлось желающих участвовать в «эвтаназии» бродячих собакСмотреть фотографии
13:57
Гордума одобрила выплаты волгоградцам, пострадавшим при атаках БПЛАСмотреть фотографии
13:34
Расчленивший супругу волгоградец рассказал на видео подробности расправыСмотреть фотографииCмотреть видео
13:29
Почему в Волгограде отключают газ в МКД и как восстановить газоснабжениеСмотреть фотографии
13:19
Мэрия Волгограда возглавила рейтинг эффективности местных администрацийСмотреть фотографии
12:16
Волгоградец расчленил супругу и выбросил останки в ВолгуСмотреть фотографии
12:04
В центре Волгограда продают историческое здание Сурских баньСмотреть фотографии
11:34
В Волгограде родители 488 детей получили льготы по оплате за детский садСмотреть фотографии
11:33
Суд под Волгоградом списал кредит погибшего участника СВОСмотреть фотографии
11:14
Бюджету Волгограда на безопасность школ и коммуналку добавят 859 млн рублейСмотреть фотографии
11:13
Волгоград стал одним из лидеров в рейтинге вежливых водителей сервиса для заказа таксиСмотреть фотографии
10:44
В Волгограде вновь пассажирка попала в больницу после поездки в автобусеСмотреть фотографии
10:27
Для Волгограда и области закупили 120 новых автобусовСмотреть фотографии
10:21
Волгоградская компания построит новые водоводы в Красноармейском районеСмотреть фотографии
10:14
Финансы депутатов Волгоградской облдумы достанут из депозитариевСмотреть фотографии
10:14
В Котово после ремонта снова упало давление на водоводеСмотреть фотографии
09:55
В Волжском скорая на полном ходу протаранила легковушку на ул. МираСмотреть фотографииCмотреть видео
09:43
Минобрнауки увеличило минимальные баллы ЕГЭ для поступленияСмотреть фотографии
09:31
Депутаты 17 декабря определятся с выплатами волгоградцам после ударов ВСУ дронамиСмотреть фотографии
08:57
Под Волгоградом в пожаре сгорели двое дачниковСмотреть фотографии
08:54
Зумеры вынесли из ПВЗ в Волгограде товаров на 400 тыс., пока там работалиСмотреть фотографии
08:37
Метеозависимые волгоградцы испытают дискомфорт 17 декабряСмотреть фотографии
08:05
Под Волгоградом похоронят многодетного контрактника Александра МакееваСмотреть фотографии
07:50
Четыре дрона ВСУ уничтожены военными в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:38
Угроза атаки с воздуха снята в Волгоградской области утром 17 декабряСмотреть фотографии
07:00
Генерал-майор полиции Дмитрий Свинов отмечает юбилей в ВолгоградеСмотреть фотографии
06:22
Облсуд закидали жалобами на приговор по делу водителя BMW ПакаСмотреть фотографии
 