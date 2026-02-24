Солнечная интерференция испортит волгоградцам просмотр ТВ

Помехи в телевизорах и прерывание картинки могут наблюдать в ближайшее время жители Волгоградской области. Причиной тому - солнечная интерференция, которая происходит сезонно, сообщили в РТРС.

- 23 февраля - 1 марта возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями, - говорится в официальном сообщении Российской телевизионной и радиовещательной сети.

В Волгограде сбой трансляции РТРС-1,РТРС-2 возможен в период с 11:58 - 13:04 мск до 26 марта.

Солнечная интерференция наблюдается в преддверии весеннего равноденствия. В это время года Солнце встает в одну линию со спутниками связи и наземными передающими станциями, что приводит к искажению радиосигнала.

