



Актриса из Волгоградской области Ольга Остроумова-Гутшмидт, известная по своим ролям в «Интернах», «Универ» и «След», снялась в продолжении остросюжетного детективного сериала «Черное солнце» (18+), сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Цифровую платформу МТС. В основе сюжета – целая череда таинственных убийств, разбираться в которых предстоит следователю Игорю Жуку.

Захватывающая история начинается с ужасной находки рыбаков в Финском заливе – в воде обнаружат неопознанный труп. Начавшееся расследование приведет Жука к серии других тяжких преступлений. Параллельно капитан полиции Чагин признается в другом убийстве – и отношения между героями окажутся под серьезным испытанием.

Авторы нашумевшего сериала особое внимание уделяют внутренним конфликтам персонажей – Ольга Остроумова-Гутшмидт вновь исполнила роль Анастасии Павловны.

К своим ролям также вернутся Юрий Чурсин, Максим Стоянов, Александра Большакова, Полина Ватага и Виктория Корлякова. По словам создателей, в продолжении герои станут сложнее, а сцены глубже.

Новый сезон с волгоградской актрисой станет доступен зрителям уже 1 марта. Сезон будет включать в себя 12 серий.