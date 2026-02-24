Пожароопасный сезон стартует с 20 марта в Волгоградской области

В Волгоградской области второй год подряд пожароопасный сезон стартует досрочно – с 20 марта. Эта дата указана в постановлении губернатора «Об установлении периода пожароопасного сезона на 2026 год».

Согласно документу, продлится этот период на территории региона до 31 октября включительно.

Напомним, что в 2025 году из-за погодных условий также стартовал в марте, а не в апреле, как было ранее. Причиной тому стала установившаяся сухая и жаркая погода. В текущем году столичные метеорологи пообещали волгоградцам рекордно жаркую за 30 лет весну.





