В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102» В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Итоги зональных игр чемпионата Волгоградской области по футзалу

24.02.2026 14:54
24.02.2026 14:54


Завершились игры предварительного этапа во второй и четвёртой зонах чемпионата Волгоградской области по футзалу среди команд второй группы. По итогам зональных этапов в финальную часть выходят команды, занявшие первое и второе места.

Игры во второй зоне проходили на территории физкультурно-оздоровительного комплекса р.п. Быково. За выход в финальную стадию соревнований боролись четыре команды: «Динамо» (Николаевск), «Искра» (Палласовка), «СШОР» (Волжский) и «Колос» (Быково). Три клуба набрали одинаковое количество очков, но по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей дальше проходят «Колос» и «Динамо».

В четвёртой зоне путёвку в финал оспаривали также четыре коллектива: ПШиК (Камышинский район), «Дон» (Иловля), «Урожай» (Фроловский район) и «КТИ‑Текстильщик» (Камышинский район). Здесь триумфаторы определились по итогам матчей без учёта дополнительных показателей: в решающих играх сыграют ПШиК и «Дон».

В первой и третьей зонах победители будут выявлены 28 февраля и 7 марта соответственно.

Финальная часть чемпионата Волгоградской области по футзалу состоится 21–22 марта в городе Михайловка Волгоградской области.

Александр Веселовский

Фото сгенерировано ИИ 

24.02.2026 14:54
