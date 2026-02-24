Итоги зональных игр чемпионата Волгоградской области по футзалу





Завершились игры предварительного этапа во второй и четвёртой зонах чемпионата Волгоградской области по футзалу среди команд второй группы. По итогам зональных этапов в финальную часть выходят команды, занявшие первое и второе места.

Игры во второй зоне проходили на территории физкультурно-оздоровительного комплекса р.п. Быково. За выход в финальную стадию соревнований боролись четыре команды: «Динамо» (Николаевск), «Искра» (Палласовка), «СШОР» (Волжский) и «Колос» (Быково). Три клуба набрали одинаковое количество очков, но по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей дальше проходят «Колос» и «Динамо».

В четвёртой зоне путёвку в финал оспаривали также четыре коллектива: ПШиК (Камышинский район), «Дон» (Иловля), «Урожай» (Фроловский район) и «КТИ‑Текстильщик» (Камышинский район). Здесь триумфаторы определились по итогам матчей без учёта дополнительных показателей: в решающих играх сыграют ПШиК и «Дон».

В первой и третьей зонах победители будут выявлены 28 февраля и 7 марта соответственно.

Финальная часть чемпионата Волгоградской области по футзалу состоится 21–22 марта в городе Михайловка Волгоградской области.

Александр Веселовский

Фото сгенерировано ИИ