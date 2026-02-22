Прощай зима: в ЦПКиО Волгограда сожгли 10-метровое чучело Масленицы





В ЦПКиО Волгограда сегодня, 22 февраля, состоялось главное мероприятие в рамках двухдневных проводов зимы. На берегу Волги под восторженные возгласы волгоградцев сожгли 10-метровое чучело Масленицы.





Напомним, тысячи волгоградцев приняли участие в проводах зимы в ЦПКиО. Горожане с удовольствием участвовали в различных конкурсах, забирались на столб, угощались горячей кашей и чаем. На главных аллеях парка наблюдалось настоящее столпотворение.

Завтра, напомним, у православных начинается Великий пост, во время которого, как известно, рекомендуется соблюдать строгость и ограничения не только в питании, но и в образе жизни.

Видео и фото: Андрей Поручаев / V102.RU