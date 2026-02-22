В Волгограде силовики проверили бары на наличие наркотиков

Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
22.02.2026 17:01
22.02.2026 17:01


Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков провели профилактический рейд в Центральном и Советском районах Волгограда в увеселительных заведениях. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, среди посетителей баров и других заведений искали посетителей с запрещенными веществами.

Для оперативного выявления фактов употребления наркотических средств также была задействована передвижная лаборатория областного наркодиспансера. Это позволило на месте провести экспресс-тестирование и получить результаты.

- Подобные мероприятия направлены на пресечение распространения наркотиков и повышение безопасности граждан и проводятся сотрудниками подразделений по контролю за оборотом наркотиков на постоянной основе, - добавили в пресс-службе регионального главка МВД.

