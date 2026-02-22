В Волгограде силовики проверили бары на наличие наркотиков





Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков провели профилактический рейд в Центральном и Советском районах Волгограда в увеселительных заведениях. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, среди посетителей баров и других заведений искали посетителей с запрещенными веществами.

Для оперативного выявления фактов употребления наркотических средств также была задействована передвижная лаборатория областного наркодиспансера. Это позволило на месте провести экспресс-тестирование и получить результаты.

- Подобные мероприятия направлены на пресечение распространения наркотиков и повышение безопасности граждан и проводятся сотрудниками подразделений по контролю за оборотом наркотиков на постоянной основе, - добавили в пресс-службе регионального главка МВД.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области