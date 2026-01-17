



В августе прошлого года Старополтавский районный суд Волгоградской области обязал выплатить родителей, воспитывающих пятерых детей, 496 миллионов рублей государству в качестве возмещения ущерба, причиненного пожаром. Многие несколько раз пересматривали цифру с многочисленными нулями, фигурирующую в решении суда, думая, что это какая-то ошибка. Но все было верно – именно столько должны будут выплатить супруги, которые едва сводят концы с концами в дальнем селе Волгоградской области. За что семью «приговорили» к такой сумме и как она сейчас живет – ИА «Высота 102» узнало все подробности.

Признали виновником и отправили на лечение



5 июля 2024 года в Старополтавском районе произошел масштабный ландшафтный пожар, который тушили несколько дней. В результате серьезно пострадал краснокнижный Салтовский лес около одноименного села. Виновником пожара был признан 17-летний Владислав, один из детей многодетных родителей Василия Пономарева и Марии Татарко. По версии следствия, он совершил поджог деревьев и сухой растительности, что и привело к таким катастрофическим последствиям. В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело, однако он был освобожден от уголовной ответственности в связи с тем, что преступление было совершено в состоянии невменяемости. И его направили на принудительное лечение.



Но уже в рамках гражданского судопроизводства в суд с иском к родителям молодого человека обратился комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, так как на момент совершения преступления он был несовершеннолетним, а 18 лет ему исполнилось через месяц после случившегося. Чиновники потребовали с родителей больного парня возместить нанесенный пожаром ущерб.



В конце августа 2025 года, как сообщало V102.RU, Старополтавский районный суд Волгоградской области в полном объеме удовлетворил иск облкомприроды. По мнению суда, родители не осуществляли должный контроль за своим сыном, который, как следует из решения суда, и раньше поджигал сухую траву. А значит, родители должны нести ответственность за своего ребенка.



Надо ли говорить, что супруги категорически возражали против удовлетворения иска на безумную для бедной семьи сумму, которая сложилась из расчета потерянной древесины и расходов на тушение пожара. Василий Пономарев, работающий трактористом, получал минимальную зарплату, его супруга Мария не работает, занимаясь хозяйством и воспитанием детей. Однако эти доводы не повлияли на позицию суда. Единственное смягчение коснулось суммы государственной пошлины. Исходя из суммы ущерба, супруги должны были выплатить госпошлину в размере 900 тысячи рублей. Но в итоге размер пошлины снизили до 10 тысяч – по 5 тысяч на каждого.



Сделали крайним?



Решение Старополтавского районного суда Волгоградской области никто из сторон не обжаловал, и через месяц оно вступило в законную силу. Хотя жители села Салтово до последнего не верили, что такое возможно – присудить сумму, которую, как невесело шутили люди, не выручишь даже, если «продать всю деревню с людьми в рабство». То, что семья такой ущерб выплатить не в состоянии, признавал и глава Салтовского сельского поселения Юрий Земсков.



По его словам, семья Василия и Марии – благополучная, они непьющие, но живут тяжело.



- Наверное, есть вина у Василия с Марией, что недосмотрели за мальчишкой, что он со спичками балуется. Он больной у них, но они от него не отказались, возили его на учебу в интернат за 100 километров. Семья у них многодетная, есть еще четверо детей, все в школе учатся. Мария не работает, по хозяйству, у нее тоже проблемы со здоровьем. Один Василий только трудится у нашего местного фермера. Откуда они возьмут такие деньги? Да даже их дети за всю свою жизнь не выплатят такой ущерб, - рассказывал Юрий Васильевич.



Жители села также считали, что в случившемся была вина не только больного парня. Просто, по их словам, на него легче было все свалить. Как рассказывали они корреспонденту ИА «Высота 102», когда начался пожар, техника не могла проехать, потому что в лесу не было просек. Не везде была и опашка, так как в лесничестве на момент пожара работали всего несколько человек – люди туда не шли из-за маленьких зарплат. После случившегося, правда, поменялось руководство лесничества, ситуация стала получше. Однако люди до сих пор уверены, что катастрофических последствий можно было избежать, если бы на начало пожара сразу бросили большие силы и использовали вертолет МЧС. Но подмога пришла только тогда, когда огонь стал подходить к селу.



А точно это он?



Корреспондент ИА «Высота 102» связался с Василием, чтобы узнать, как сейчас живет семья поистине с непосильным для них бременем.



Мужчина рассказал, что пока исполнительный лист почти на полмиллиарда рублей они с женой не получали.



- Нас вызывали к судебным приставам, сказали, надо заплатить госпошлину 10 тысяч рублей на двоих. Мы заплатили. Про все остальное нам ничего не говорили. Да, если бы и потребовали с нас эти деньги, где нам их взять? У нас есть дом, где мы все живем, небольшое хозяйство – курочки, поросята, но это для себя, чтобы прокормиться. Я после Нового года еще без работы остался – фермерское хозяйство, где я был трактористом, закрылось. Самая большая получка у меня была тысяч 50, но такое редко бывало. Чаще всего гораздо меньше зарабатывал. Ну а такие миллионы, которые нам присудили, мы в жизни не выплатим, - поделился Василий.



По его словам, после суда они с женой находились как-будто в прострации. Дети тоже переживали, спрашивали все время, не выгонят ли их теперь из дома.



- Но потом мы решили – будь что будь. Надо жить дальше, детей поднимать и помогать им. Сейчас как-будто немного опустило. Хотя, конечно, все время про это думаем. Как придут, что будут описывать, что с нами потом будет, - признался мужчин.



Между тем, Владислав, рассказал Василий, до сих пор находится в психиатрической клинике, куда его поместили после происшествия.



- Я ездил к нему перед Новым годом. Врачи говорят, что его надо полечить еще полгода. Но сам он плохо понимает, что мы должны такие большие деньги заплатить. Да мы и не поднимаем эту тему, незачем все это. Что случилось, то случилось, - продолжает собеседник.



Но, как выяснилось, мужчина не верит в то, что его сын виноват в том страшном пожаре.



- В тот день Владислав все время был дома, на наших глазах. Мы с ним машину вместе ремонтировали, он мне помогал. А потом мы с Владом поехали в поликлинику в Старую Полтавку, на обследование для продления инвалидности сына. Но нам уже тогда начал названивать участковый, тогда я от него и услышал, что якобы наш сын лес поджог. Он еще обвинял нас, что мы специально в райцентр поехали, чтобы следы замести, - вспоминает Василий.



Тогда он подумал, что это какой-то бред.



- Не было никаких свидетелей, что это наш сын поджег. Но нам сказали, что вычислили Владика по каким-то следам. Потом был следственный эксперимент. И на нем Влад показал, за какими деревьями он поджигал траву. Я тоже там был, спрашивал, почему на эксперименте нет психолога или педагога. Ведь Влад очень плохо говорит, хотя мы и занимались в свое время у логопеда. А мне сказали, какой психолог, вы же здесь. До сих пор не могу понять, действительно ли это он поджигал, или он это сам себе нафантазировал? – рассуждает мужчина.



Пока полмиллиарда с сельской семьи не требуют, Василий занят поисками новой работы. И мечтает, чтобы сын Владик быстрее оказался дома. Чувствует отцовское сердце, что ему там плохо. И обещает, неизвестно кому, что будет за ним смотреть в оба глаза, лишь бы он вернулся домой.



