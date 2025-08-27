«Им что, в рабство теперь?»: жители волгоградского села встали на защиту семьи, которой присудили полмиллиарда за сгоревший лес





Жителей села Салтово Старополтавского района Волгоградской области шокировало решение районного суда о взыскании полумиллиарда рублей с родителей юноши, по вине которого произошел масштабный пожар, уничтоживший сосновый бор.

Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», в районный суд с иском о возмещении ущерба обратился комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Ответчиками стали родители юноши, который в июле прошлого года совершил поджог деревьев и сухой растительности около своего села. В результате произошел верховой пожар, а причиненный ущерб - потеря древесины и затраты на тушение огня – составил 496 миллионов рублей.

В отношении несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело, однако в связи с тем, что он совершил преступление в состоянии невменяемости, его освободили от уголовной ответственности и направили на принудительное лечение. Но уже в рамках гражданского судопроизводства в суд с иском к родителям молодого человека обратился комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, так как на момент совершения преступления он был несовершеннолетним, а 18 лет ему исполнилось через месяц после случившегося. Чиновники потребовали с родителей больного парня возместить нанесенный пожаром ущерб.



ИА «Высота 102» стали известны детали этого судебного процесса. Родителей юноши – Василия Пономарева и Марию Татарко – уличили в том, что они не осуществляли должный контроль за сыном, который и ранее неоднократно поджигал сухую траву. А значит, по мнению суда, взрослые должны нести ответственность за своего ребенка.



На суде исковые требования облкомприроды поддержали и представители Старополтавского лесничества. Однако Мария (ее супруг на суде не присутствовал – прим. ред. ИА «Высота 102») категорически возражала против удовлетворения иска чиновников. Женщина ссылалась на тяжелое материальное положение – в семье, помимо старшего сына, воспитывают еще четверых детей. Также она указала, что ее муж получает минимальную заработную плату, а она – не работает.



Однако суд пошел навстречу Марии лишь в одном моменте. Женщина просила снизить размер государственной пошлины с 900 тысяч рублей, которые она с мужем должна была заплатить, до 10 тысяч – по 5 тысяч на двоих. Все остальное, по решению суда, семья обязана возместить – это почти полмиллиарда рублей, 200 миллионов из которых составили только расходы на тушение пожара. При вынесении решения суд еще учел и то обстоятельство, что родители, зная о проблемах со здоровьем у своего сына, не стали признавать его недееспособным.

Решение Старополтавского районного суда не вступило в законную силу. И еще есть шанс, что оно может быть пересмотрено. Потому что выплатить предъявленный ущерб семья не сможет, даже, если они продадут все свое небогатое имущество. Это признал и глава Салтовского сельского поселения Юрий Земсков.



- Наверное, есть вина у Василия с Марией, что недосмотрели за мальчишкой, что он со спичками балуется. Он больной у них, но они от него не отказались, возили его на учебу в интернат за 100 километров. Семья у них многодетная, есть еще четверо детей, все в школе учатся. Мария не работает, по хозяйству, у нее тоже проблемы со здоровьем. Один Василий только трудится у нашего местного фермера. Семья у них благополучная, они не пьющие, но живут тяжело. Мы даже не представляем, как они могут расплатиться с таким огромным иском? Да даже их дети за всю свою жизнь не выплатят такой ущерб. Им что, в рабство, что ли теперь? - поделился глава.



По его словам, селяне поддерживают семью.



- Нам хочется верить, что решение пересмотрят. Администрация района тоже обещала помочь. Жалко их по-человечески, - признался Юрий Васильевич.



Между тем, жители села считают, что в случившемся была вина не только больного парня.



- Когда начался пожар, техника не могла проехать, потому что в лесу не было просек, опашку не везде проводили, - делятся люди. – В прошлом году в лесничестве работало всего несколько человек, зарплаты там очень маленькие. Сейчас там сменилось руководство, вроде ситуация налаживается. Но, когда вспыхнул пожар, можно было не допустить такого масштаба. Почему, например, не вызвали вертолет МЧС? Верховой пожар с земли очень сложно потушить. Можно было побольше сил сюда бросить. А спохватились только тогда, когда огонь стал селу угрожать, - рассказали собеседники информагентства.



Напомним, страшный пожар в начале июле прошлого года, который вспыхнул на охраняемой территории «Салтовский лес», тушили несколько дней. В ГУ МЧС по Волгоградской области сообщали, что в ликвидации пожара принимали участие 54 сотрудника и 30 единиц техники.



