В Камышине задержали пьяного лихача за рулём угнанного автомобиля





В Камышине Волгоградской области полицейские остановили пьяного мужчину за рулём легкового автомобиля «ВАЗ-2111». Как выяснилось, местный житель угнал машину и отправился в лихую поездку по улицам города. Момент задержания нарушителя попал на кадры оперативной съёмки.







- В дежурную часть отдела полиции с заявлением об угоне автомобиля «ВАЗ-2111» обратился 57-летний местный житель. В ходе розыскных мероприятий нарядом ДПС Госавтоинспекции в городе Камышине был установлен и задержан 29-летний мужчина, - рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, во время проверки полицейские установили, что фигурант к тому же не имел водительских прав. В отношении нарушителя инспекторы составили два административных протокола. Кроме того, по факту угона возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области