В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
В Камышине задержали пьяного лихача за рулём угнанного автомобиля

Происшествия 19.02.2026 14:44
В Камышине Волгоградской области полицейские остановили пьяного мужчину за рулём легкового автомобиля «ВАЗ-2111». Как выяснилось, местный житель угнал машину и отправился в лихую поездку по улицам города. Момент задержания нарушителя попал на кадры оперативной съёмки.



- В дежурную часть отдела полиции с заявлением об угоне автомобиля «ВАЗ-2111» обратился 57-летний местный житель. В ходе розыскных мероприятий нарядом ДПС Госавтоинспекции в городе Камышине был установлен и задержан 29-летний мужчина, - рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, во время проверки полицейские установили, что фигурант к тому же не имел водительских прав. В отношении нарушителя инспекторы составили два административных протокола. Кроме того, по факту угона возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

16:45
В Котово запустили насосы после устранения утечкиСмотреть фотографии
16:27
В Волгограде фуры вновь заблокировали проезд по 2-й ПродольнойСмотреть фотографии
16:21
Избирательному участку в Волгограде присвоили имя погибшего на СВО члена УИКСмотреть фотографии
16:03
От постановлений к диалогу: как меняется язык волгоградских властей в соцсетяхСмотреть фотографии
15:40
Под Волгоградом большегрузы собрали пробки на федеральных трассахСмотреть фотографии
15:25
СКР: в Волгоградской области задержаны участники террористического сообществаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:44
В Камышине задержали пьяного лихача за рулём угнанного автомобиляСмотреть фотографииCмотреть видео
14:43
Упавшую с моста 17-летнюю волгоградку перевели из реанимацииСмотреть фотографии
14:17
Волгоградских туристов предупредили о желтой лихорадке с кровью из глазСмотреть фотографии
13:43
Праздник цветов и шоколада: Drivee проанализировал, что чаще всего доставляли 14 февраля в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:22
Настырный волгоградец в 17-й раз получил штраф за оскорбление органов власти в соцсетяхСмотреть фотографии
13:08
Пострадавшим от БПЛА волгоградцам выделили 30,6 млн рублейСмотреть фотографии
12:57
Дмитрий Парфёнов подвёл итоги подготовки к сезонуСмотреть фотографии
12:48
В Волгограде 2000 бездомных собак пройдут процедуру ОСВВСмотреть фотографии
12:33
Волгоградка нашла «дракончика» в соленой килькеСмотреть фотографии
12:18
В Волгоградской области объявлено экстренное предупреждение из-за непогодыСмотреть фотографии
11:55
Волгоградки готовы потратить 3,5 тысячи рублей для своих «защитников»Смотреть фотографии
11:44
Апелляцию по делу волгоградского водителя BMW Пака отложили на веснуСмотреть фотографии
11:33
Облкомдортранс судится с волгоградским бизнесменом из-за треснувшей дорогиСмотреть фотографии
11:25
В Волгограде иностранных курсантов академии МВД научили печь блиныСмотреть фотографии
11:09
Волгоградцам рассказали о колоннах из 60 машин, борющихся со снегомСмотреть фотографии
11:01
В аэропорту Волгограда предупредили о возможных задержках из-за непогодыСмотреть фотографии
10:59
Дело волгоградского генерала Попова рассмотрят в Кассационном военном суде НовосибирскаСмотреть фотографии
10:42
Подача воды остановлена в Котово из-за новой аварииСмотреть фотографии
10:26
В Волгограде депутаты в 2,5 раза повысят собственный пенсионный стажСмотреть фотографии
10:14
В Ростове хирурги случайно спасли пациентку с раковой опухольюСмотреть фотографии
10:10
«До особого распоряжения»: в Волгограде запретили движение фур из-за надвигающегося снегопадаСмотреть фотографии
10:10
Интенсивный рост уровня воды начался на реках Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:04
Волгоград включили в десятку самых блинных городов РоссииСмотреть фотографии
10:02
Экономные волгоградцы отнесли в банки больше 600 млрдСмотреть фотографии
 