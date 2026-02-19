Упавшую с моста 17-летнюю волгоградку перевели из реанимации

17-летняя волгоградка, упавшая с моста через Волгу, переведена из реанимации в отделение сочетанной травмы. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, ее состояние остается тяжелым.

Напомним, происшествие случилось 16 февраля. Девушка оказалась в ледяной воде под мостом через Волгу. К счастью, до нее быстро добрались спасатели. Девушка была без сознания. Пострадавшую оперативно госпитализировали в больницу №25. В первые дни состояние девушки было тяжелым и нестабильным.