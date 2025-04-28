Происшествия

«Сносил всё на пути»: подробности устроенного пьяным водителем погрома на Зеленом

Происшествия 28.04.2025 11:16
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28.04.2025 11:16


Пострадавшей от устроившего погром на острове Зеленый пьяного водителя дачнице пришлось зашивать рану на ноге. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, женщине разрезало сухожилие от острого куска металлического листа, отлетевшего на пути несущейся иномарки.
- Нас просто уберег Бог. Нас не было в этот страшный момент на даче, а он начал все крушить именно с нашего участка. По словам наших соседей, он до этого врезался в стоящую машину, потом в столб. И мужчины, парни с линии молодцы, как могли его тормозили.  Если б выехал на главную улицу или трассу, было б жёстко. Он просто сносил всё. Мне страшно представить, что было, если б мы поехали в этот день на дачу, только купили участок. Что он творил, это просто невообразимо,  - поделилась волжанка Леся.
Напомним, накануне, 27 апреля, в дачном обществе на острове Зеленый случилось жуткое происшествие. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, в 18-40 ч. 53-летний водитель за рулем Ssang Yong, напротив дома №69по ул. Черничная, двигаясь задним ходом, совершил наезд на 45-летнюю женщину. По свидетельствам очевидцев, это было еще не все, что натворил водитель. Он снес ограждения и пронесся еще по трем дачным участкам. А конечной точкой его безумного трека стала хозпостройка, в которую он врезался и разрушил. При этом сам виновник не пострадал.


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