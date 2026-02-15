Во Фролово запустили тепло в 9 из 19 МКД после аварии

В городе Фролово Волгоградской области завершились аварийные работы на теплотрассе Центральной котельной, которая оставила без тепла 19 многоквартирных домов. В настоящее время ведутся работы по подключению МКД к системе отопления.

- На данный момент тепло подано в 9 домов. Продолжаются работы по подключению 10 домов, - сообщил глава Фролово Василий Данков.

Всего в зону отключения из-за порыва попали 34 дома, но к 11 часам 14 февраля удалось восстановить подачу тепла в 15 многоквартирных домов за счёт их переподключения.

