Работы по бетонированию чаш будущего фонтанного комплекса площадью 1600 кв. метров стартовали в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде. Ранее были обустроены пять огромных котлованов, в которых теперь формируют основание для фонтанов.





- Устройство бетонных чаш фонтанов производится в несколько этапов - после разработки котлована укладывается песчаная подушка, затем гидроизоляционная мембрана-плантер, формируется армокаркас будущего водного сооружения, после чего начинается процесс бетонирования, - пояснили в ЦПКиО.

Первая чаша уже готова. Ведется заливка второго объекта площадью 164 квадратных метра. Для формирования бетонного основания для такой чаши потребуется порядка 42 кубометров бетона.





Работы проводятся под куполом для защиты от осадков и сохранения тепла при производственном процессе. Затем будут проведены лабораторные исследования бетона и только после этого строители приступят к новому этапу.

Напомним, что фонтанный комплекс расположится на аллее напротив вантового колеса обозрения высотой 120 метров, монтаж которого стартовал в парке накануне. Все водные объекты будут воспроизводить синхронное шоу под музыку и с различными эффектами, аналогов которому в настоящее время в России нет.

Фото пресс-службы ЦПКиО





