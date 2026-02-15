Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

Встречи с солдатами предпочитал приемам на высшем уровне: внучка маршала Чуйкова - об уроках жизни легендарного «генерала Штурм»

«Здесь все друг друга называют братишками»: волгоградские дроноводы рассказывали об «охоте», учёбе и боевом братстве

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
Федеральные новости
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
В ЦПКиО Волгограда формируют чаши огромного светомузыкального фонтана

15.02.2026 06:43


Работы по бетонированию чаш будущего фонтанного комплекса площадью 1600 кв. метров стартовали в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде. Ранее были обустроены пять огромных котлованов, в которых теперь формируют основание для фонтанов.


- Устройство бетонных чаш фонтанов производится в несколько этапов - после разработки котлована укладывается песчаная подушка, затем гидроизоляционная мембрана-плантер, формируется армокаркас будущего водного сооружения, после чего начинается процесс бетонирования, - пояснили в ЦПКиО.

Первая чаша уже готова. Ведется заливка второго объекта площадью 164 квадратных метра. Для формирования бетонного основания для такой чаши потребуется порядка 42 кубометров бетона. 


Работы проводятся под куполом для защиты от осадков и сохранения тепла при производственном процессе. Затем будут проведены лабораторные исследования бетона и только после этого строители приступят к новому этапу.

Напомним, что фонтанный комплекс расположится на аллее напротив вантового колеса обозрения высотой 120 метров, монтаж которого стартовал в парке накануне. Все водные объекты будут воспроизводить синхронное шоу под музыку и с различными эффектами, аналогов которому в настоящее время в России нет.

Фото пресс-службы ЦПКиО 


Лента новостей

09:45
В Камышине госнаграды передали семьям погибших в зоне СВО бойцовСмотреть фотографии
09:05
Небо над Волгоградом открыли для самолётов утром 15 февраляСмотреть фотографии
08:55
Угроза по БПЛА в Волгоградской области снята спустя 7 часовСмотреть фотографии
08:27
Выставку первоцветов в Волгоградском ботсаду продлили на неделюСмотреть фотографии
08:02
Во Фролово запустили тепло в 9 из 19 МКД после аварииСмотреть фотографии
07:29
Украинские БПЛА миновали Волгоградскую область ночью 15 февраляСмотреть фотографии
07:13
«Спартак» выходит на второе место по потерянным очкамСмотреть фотографии
06:43
В ЦПКиО Волгограда формируют чаши огромного светомузыкального фонтанаСмотреть фотографии
06:17
Росавиация 15 февраля закрыла аэропорт в Волгограде из-за угрозы БПЛАСмотреть фотографии
21:16
Против главы Иловлинского района дали «убийственные» показанияСмотреть фотографии
20:55
На Волгоградскую область идет снежный циклон с дождемСмотреть фотографии
20:30
5:0 и 1:2 – итоги насыщенного дня «Ротора» на сборах в БелекеСмотреть фотографии
19:36
Новые тарифы вводит Почта России с 1 мартаСмотреть фотографии
18:59
Серебряный призер из Волгограда проверил себя в битве с чемпионом мираСмотреть фотографии
18:02
Волгоградский профессор высказалась о будущем банковских вкладовСмотреть фотографии
16:48
В Урюпинске Дмитрия Пополитова переизбрали атаманом хоперских казаковСмотреть фотографии
16:25
На юге Волгограда такси влетело под КАМАЗСмотреть фотографии
15:42
В Волгограде возобновили сообщение с Сарпинским по прежнему маршрутуСмотреть фотографии
14:36
Во Фролово устраняют крупную аварию: 19 МКД без теплаСмотреть фотографии
14:25
«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работуСмотреть фотографииCмотреть видео
14:03
В райцентре Волгоградской области из-за гололеда отменили автобусыСмотреть фотографии
13:15
В Волжском 18-летний водитель сбил насмерть пешеходаСмотреть фотографии
12:38
Бастрыкин разберется с невыдачей лекарств 8-летнему волгоградцуСмотреть фотографии
11:59
Отлетели колеса: в центре Волгограда столкнулись три внедорожникаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:43
Под Волгоградом уничтожают остатки вражеских БПЛАСмотреть фотографии
11:24
Гидрометцентр выдал три желтые «метки» Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:55
Волгоградским школьникам показали «сердце» котельнойСмотреть фотографии
10:27
Волгоградская область вошла в топ-10 регионов по низкой безработицеСмотреть фотографии
09:52
Тепличная компания под Волгоградом выплатит 1 млн за коррупциюСмотреть фотографии
09:36
Концерт Лолиты отменен в ВолгоградеСмотреть фотографии
 