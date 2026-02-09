Тела мужчины и женщины нашли в сгоревшем доме на юге Волгограда





В Волгограде в результате пожара в кирпичном доме погибли два человека – их тела были обнаружены пожарными утром 9 февраля, сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Уточняется, что на место происшествия выезжали огнеборцы 6-й пожарно-спасательной части. Огнем было охвачено к моменту приезда пожарных 3 квадратных метра жилой площади.

– К сожалению, при тушении были обнаружены двое погибших - 56-летний мужчина и 75-летняя женщина. Специалисты испытательной пожарной лаборатории установили, что к трагедии привело - курение погибших, – сообщили в ГУ МЧС.