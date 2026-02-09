Главное

«Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии 12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне

Актуально

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

Федеральные новости

 В России вновь фиксируется масштабный сбой в работе Telegram
9 февраля многие пользователи в России столкнулись с трудностями при использовании мессенджера Telegram. Примерно в полдень сервис практически перестал функционировать в некоторых северных регионах страны. По информации мониторинговых порталов, наибольшее количество...
 В России планируют сделать все сделки с недвижимостью безналичными
Депутаты Госдумы предложили законопроект, обязывающий россиян осуществлять все операции с недвижимостью исключительно в безналичной форме. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.  - Есть предложение,...
Происшествия

Тела мужчины и женщины нашли в сгоревшем доме на юге Волгограда

Происшествия 09.02.2026 19:01
09.02.2026 19:01


В Волгограде в результате пожара в кирпичном доме погибли два человека – их тела были обнаружены пожарными утром 9 февраля, сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.   

Уточняется, что на место происшествия выезжали огнеборцы 6-й пожарно-спасательной части. Огнем было охвачено к моменту приезда пожарных 3 квадратных метра жилой площади.

– К сожалению, при тушении были обнаружены двое погибших - 56-летний мужчина и 75-летняя женщина. Специалисты испытательной пожарной лаборатории установили, что к трагедии привело - курение погибших, – сообщили в ГУ МЧС. 

09.02.2026 19:01
09.02.2026 16:08
09.02.2026 13:49
09.02.2026 11:35
09.02.2026 06:12
08.02.2026 18:00
08.02.2026 16:40
07.02.2026 15:09
07.02.2026 12:24
07.02.2026 12:06
07.02.2026 10:00
07.02.2026 09:21
06.02.2026 23:11
06.02.2026 21:57
06.02.2026 18:38
Лента новостей

21:31
В Волжском на Масленицу сожгут четыре чучелаСмотреть фотографии
20:38
В Камышине простятся с воином спецоперации Денисом ШиковымСмотреть фотографии
20:18
Татьяна Гензе избрана председателем президиума Совета ОП РФСмотреть фотографии
19:12
Злой сожитель «заминировал» квартиру волгоградкиСмотреть фотографии
18:31
«Бабахнула батарея и труба с кипятком»: жители пятиэтажки на юге Волгограда неделю живут в коммунальном адуСмотреть фотографииCмотреть видео
18:29
«Ротор» в Турции одержал победу над «Актобе» в контрольном матчеСмотреть фотографии
18:01
«Спартак» укрепляет позиции в СуперлигеСмотреть фотографии
17:36
Под Волгоградом выставлено на торги месторождение с 3,7 млн тонн нефтиСмотреть фотографии
16:48
В Волгограде продавца оштрафовали за продажу пиротехники на 3 тыс. рублейСмотреть фотографии
16:08
Тело замерзшего насмерть 15-летнего парня нашли на правом берегу ВолгиСмотреть фотографии
16:02
В Волгограде снесут послевоенную двухэтажку на заброшенном полустанкеСмотреть фотографии
15:11
В РПН рассказали волгоградцам о распространении нового XFG-штамма COVID-19Смотреть фотографии
14:53
Волгоградцам объяснили условия 100-процентных выплат по больничномуСмотреть фотографии
13:49
В Волгограде пенсионер госпитализирован после пожара в разрушающемся общежитииСмотреть фотографии
13:27
В Волгограде досрочно встретят китайский новый годСмотреть фотографии
13:05
В России вновь фиксируется масштабный сбой в работе TelegramСмотреть фотографии
12:36
Школьники 16 районов и городов Волгоградской области остались дома из-за гололедаСмотреть фотографии
12:12
Волгоградские сумотори блестяще выступили на чемпионате и первенстве ЮФОСмотреть фотографии
12:06
В Калмыкии погибли двое сотрудников уголовного розыска из Волгограда, один выжилСмотреть фотографии
12:03
В Роскачестве рассказали волгоградцам о повальной «дистрофии» упаковок в магазинахСмотреть фотографии
11:38
Силовики искали нелегалов и места пусков БПЛА под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
11:35
СК возбудил дело по ДТП в Калмыкии с погибшими полицейскимиСмотреть фотографии
10:54
В Суровикинском районе трое пассажиров госпитализированы после лобового столкновенияСмотреть фотографии
10:51
РИА Рейтинг: волгоградцы накопили по 263 тысячи на вкладахСмотреть фотографии
10:34
На волгоградские дороги ночью высыпали 1000 тонн реагентовСмотреть фотографии
10:28
Оборот волгоградских предприятий замер на уровне 2,8 трлн рублейСмотреть фотографии
10:23
В Минздраве Калмыкии рассказали о состоянии пострадавших в ДТП волгоградцевСмотреть фотографии
10:16
В Волгоградской области мать погибшего участника СВО освободили от кредитной кабалыСмотреть фотографии
09:47
Под Волгоградом Россельхознадзор уличил гослабораторию в легализации «серой» молочкиСмотреть фотографии
09:29
«Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в КалмыкииСмотреть фотографии
 