Облкомтранс сообщил об изменениях в работе такси с 1 марта





Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области проинформировал об изменениях действующего законодательства, касающихся работы такси, которые начнут действовать с 1 марта 2026 года. Теперь сведения о транспортных средствах вносятся в региональный реестр легковых такси.

Автомобиль на дату такого внесения должен соответствовать одному из следующих требований:



1. Совокупное количество баллов за выполнение технологических операций при производстве автомобиля должно соответствовать баллам, установленным для госзакупок.



2. Автомобиль должен быть произведен в рамках специального инвестиционного контракта в период с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года или позже, с изменениями, предусматривающими привлечение организаций, ранее участвовавших в таких контрактах.



3. Транспортное средство должно быть произведено после 1 марта 2025 года и получить разрешение Правительства РФ на использование в такси.



При этом сведения о моделях транспортных средств, соответствующих указанным требованиям, публикуются Минпромторгом России в установленном им порядке.



Важно знать, что указанные требования не распространяются на транспортные средства, сведения о которых внесены в региональный реестр легковых такси до 1 марта 2026 года; на транспортные средства, которые принадлежат самозанятым на праве собственности более шести месяцев; на транспортные средства, сведения об идентификационных номерах которых содержались в региональном реестре легковых такси или в федеральной государственной информационной системе легковых такси.



В облкомтрансе подчеркнули, что озвученная выше квота составляет 25 процентов от общего количества транспортных средств, сведения о которых внесены в региональный реестр легковых такси по состоянию на 28 февраля 2026 года при расчете квоты на 2026 год.





