В Волгограде и области массово отменили уроки из-за гололеда

09.02.2026 06:33
09.02.2026 06:33
В Волгограде, Волжском и некоторых других районах Волгоградской области школьники остались дома 9 февраля из-за неблагоприятной погоды. О своем решении власти крупных городов и других муниципалитетов объявили вечером 8 февраля в связи с сильным гололедом, который сковал улицы населенных пунктов.
Напомним, накануне дороги и тротуары в регионе превратились в настоящий каток. Некоторые волгоградцы передвигались на по пешеходным дорожкам на коньках. С появлением ледяной корки в областном центре и в Волжском началась усиленная обработка территорий реагентами.
