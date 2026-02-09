Главное

12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото

Актуально

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

Федеральные новости

Федеральные новости
 В России планируют сделать все сделки с недвижимостью безналичными
Депутаты Госдумы предложили законопроект, обязывающий россиян осуществлять все операции с недвижимостью исключительно в безналичной форме. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.  - Есть предложение,...
Федеральные новости
 В ГД предложили ввести «адаптивный режим труда» для работников-интеллектуалов
В Государственную думу внесли законопроект, предусматривающий «адаптивный режим» вместо больничного для сотрудников организаций. Как сообщает ИА «СарИнформ», разработчики инициативы предлагают сохранять зарплату за россиянами, временно по состоянию здоровья не...
Общество

В Волгограде и области массово отменили уроки из-за гололеда

Общество 09.02.2026 06:33
0
09.02.2026 06:33


В Волгограде, Волжском и некоторых других районах Волгоградской области школьники остались дома 9 февраля  из-за неблагоприятной погоды. О своем решении власти крупных городов и других муниципалитетов объявили вечером 8 февраля в связи с сильным гололедом, который сковал улицы населенных пунктов.

В Волжском для детей, которые не имеют возможности заниматься онлайн, занятия пройдут в обычном режиме. В то же время дошкольные учреждения также примут воспитанников, если их не с кем оставить дома.

Напомним, накануне дороги и тротуары в регионе превратились в настоящий каток. Некоторые волгоградцы передвигались на по пешеходным дорожкам на коньках. С появлением ледяной корки в областном центре и в Волжском началась усиленная обработка территорий реагентами.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
09.02.2026 09:47
Общество 09.02.2026 09:47
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2026 08:37
Общество 09.02.2026 08:37
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2026 08:20
Общество 09.02.2026 08:20
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2026 08:07
Общество 09.02.2026 08:07
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2026 07:47
Общество 09.02.2026 07:47
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2026 07:37
Общество 09.02.2026 07:37
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2026 07:13
Общество 09.02.2026 07:13
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2026 06:55
Общество 09.02.2026 06:55
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2026 06:33
Общество 09.02.2026 06:33
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2026 06:00
Общество 09.02.2026 06:00
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2026 05:56
Общество 09.02.2026 05:56
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2026 05:45
Общество 09.02.2026 05:45
Комментарии

0
Далее
Общество
08.02.2026 21:59
Общество 08.02.2026 21:59
Комментарии

0
Далее
Общество
08.02.2026 21:21
Общество 08.02.2026 21:21
Комментарии

0
Далее
Общество
08.02.2026 20:50
Общество 08.02.2026 20:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:47
Под Волгоградом Россельхознадзор уличил гослабораторию в легализации «серой» молочкиСмотреть фотографии
09:29
«Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в КалмыкииСмотреть фотографии
08:20
ЦГМС: в Волгоградскую область возвращаются 29-градусные морозыСмотреть фотографии
08:07
Выпавший 9 февраля снег в Волгограде ослабил гололедСмотреть фотографии
07:47
В Волгоградской области похоронят 28-летнего участника СВО Сергея ВасильеваСмотреть фотографии
07:37
Украинские БПЛА облетели Волгоградскую область 9 февраляСмотреть фотографии
06:55
Облкомтранс сообщил об изменениях в работе такси с 1 мартаСмотреть фотографии
06:33
В Волгограде и области массово отменили уроки из-за гололедаСмотреть фотографии
06:12
Поезд Пермь-Симферополь прибудет в Волгоград с 4-часовой задержкойСмотреть фотографии
06:00
Фейковые соцработники грозят волгоградцам потерей денегСмотреть фотографии
05:47
В России планируют сделать все сделки с недвижимостью безналичнымиСмотреть фотографии
05:45
С закрытого аэропорта и угрозы БПЛА началась неделя в Волгограде и областиСмотреть фотографии
21:59
Волгоградцы встали на коньки на обледенелых улицахСмотреть фотографииCмотреть видео
21:21
В Волжском объявили о переводе школьников на дистант 9 февраляСмотреть фотографии
20:50
Домовые чаты волгоградцев переведут в MAX с 1 сентябряСмотреть фотографии
20:33
Гололёд в Волгограде: школы на дистанте, обращение МЧС и закрытие парковСмотреть фотографии
19:38
В районах Волгоградской области отменяют занятия в школах из-за гололёдаСмотреть фотографии
19:05
От обморожения до спазма сосудов и остановки дыхания: волгоградский врач рассказала, как не потерять здоровье в экстремальные морозыСмотреть фотографии
19:03
Школы Волгограда отправляют на дистант из-за гололедаСмотреть фотографии
18:40
В ЦПКиО Волгограда появятся гигантские варежкиСмотреть фотографииCмотреть видео
18:00
Под Волгоградом из-за гололеда легковушка улетела в кюветСмотреть фотографииCмотреть видео
17:35
Жители районов Волгограда продолжают массово жаловаться на гололедСмотреть фотографии
17:18
Волгоградские зоозащитники спасут приют 75-летней бабушки из ДонбассаСмотреть фотографии
16:40
Трое волгоградцев погибли и шестеро пострадали на трассе в КалмыкииСмотреть фотографииCмотреть видео
16:11
Волгоградские коммунальщики вышли на борьбу с гололедомСмотреть фотографии
15:44
«В некоторых дворах не пройти даже пешком» : курьеры - о главных зимних трудностях и экстриме на дорогахСмотреть фотографии
15:05
В Волгоградской области 8 февраля открыли трассу Р-260Смотреть фотографии
14:56
Жуткий гололед сковал улицы ВолгоградаСмотреть фотографии
14:35
Новорожденных волгоградцев с 1 апреля будут проверять на два новых заболеванияСмотреть фотографии
14:05
Под Волгоградом осужденного в исправительном центре переселили в колонию за пьянствоСмотреть фотографии
 