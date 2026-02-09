В Волгограде и области массово отменили уроки из-за гололеда





В Волгограде, Волжском и некоторых других районах Волгоградской области школьники остались дома 9 февраля из-за неблагоприятной погоды. О своем решении власти крупных городов и других муниципалитетов объявили вечером 8 февраля в связи с сильным гололедом, который сковал улицы населенных пунктов.





В Волжском для детей, которые не имеют возможности заниматься онлайн, занятия пройдут в обычном режиме. В то же время дошкольные учреждения также примут воспитанников, если их не с кем оставить дома.





