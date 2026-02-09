Украинские БПЛА облетели Волгоградскую область 9 февраля





Силы ПВО не были задействованы в Волгоградской области ночью 9 февраля. По данным Минобороны, регион не подвергался атакам БПЛА.

В то же время в регионах России были сбиты 69 беспилотных аппаратов самолетного типа: 28 – над территорией Курской области, 27 – Брянской, 5 – Белгородской,

3 – Тульской, 2 – Орловской, 2 – Калужской, 1 – Астраханской,1 – Воронежской.



Напомним, в Волгоградской области всю ночь действовал режим угрозы атаки БПЛА. Также был закрыт аэропорт. Все ограничения были сняты утром 9 февраля.





