Главное

12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото

Актуально

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

Федеральные новости

Федеральные новости
 В России планируют сделать все сделки с недвижимостью безналичными
Депутаты Госдумы предложили законопроект, обязывающий россиян осуществлять все операции с недвижимостью исключительно в безналичной форме. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.  - Есть предложение,...
Федеральные новости
 В ГД предложили ввести «адаптивный режим труда» для работников-интеллектуалов
В Государственную думу внесли законопроект, предусматривающий «адаптивный режим» вместо больничного для сотрудников организаций. Как сообщает ИА «СарИнформ», разработчики инициативы предлагают сохранять зарплату за россиянами, временно по состоянию здоровья не...
Общество

Украинские БПЛА облетели Волгоградскую область 9 февраля

09.02.2026 07:37
0
09.02.2026 07:37


Силы ПВО не были задействованы в Волгоградской области ночью 9 февраля. По данным Минобороны, регион не подвергался атакам БПЛА.

В то же время в регионах России были сбиты 69 беспилотных аппаратов самолетного типа: 28 – над территорией Курской области, 27 –  Брянской, 5 –  Белгородской,
3 – Тульской, 2 – Орловской, 2 –  Калужской, 1 – Астраханской,1 –  Воронежской.

Напомним, в Волгоградской области всю ночь действовал режим угрозы атаки БПЛА. Также был закрыт аэропорт. Все ограничения были сняты утром 9 февраля.


Комментарии
Общество
09.02.2026 09:47
Общество 09.02.2026 09:47
Комментарии

0
Общество
09.02.2026 08:37
Общество 09.02.2026 08:37
Комментарии

0
Общество
09.02.2026 08:20
Общество 09.02.2026 08:20
Комментарии

0
Общество
09.02.2026 08:07
Общество 09.02.2026 08:07
Комментарии

0
Общество
09.02.2026 07:47
Общество 09.02.2026 07:47
Комментарии

0
Общество
09.02.2026 07:37
Общество 09.02.2026 07:37
Комментарии

0
Общество
09.02.2026 07:13
Общество 09.02.2026 07:13
Комментарии

0
Общество
09.02.2026 06:55
Общество 09.02.2026 06:55
Комментарии

0
Общество
09.02.2026 06:33
Общество 09.02.2026 06:33
Комментарии

0
Общество
09.02.2026 06:00
Общество 09.02.2026 06:00
Комментарии

0
Общество
09.02.2026 05:56
Общество 09.02.2026 05:56
Комментарии

0
Общество
09.02.2026 05:45
Общество 09.02.2026 05:45
Комментарии

0
Общество
08.02.2026 21:59
Общество 08.02.2026 21:59
Комментарии

0
Общество
08.02.2026 21:21
Общество 08.02.2026 21:21
Комментарии

0
Общество
08.02.2026 20:50
Общество 08.02.2026 20:50
Комментарии

0
Лента новостей

09:47
Под Волгоградом Россельхознадзор уличил гослабораторию в легализации «серой» молочкиСмотреть фотографии
09:29
«Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в КалмыкииСмотреть фотографии
08:20
ЦГМС: в Волгоградскую область возвращаются 29-градусные морозыСмотреть фотографии
08:07
Выпавший 9 февраля снег в Волгограде ослабил гололедСмотреть фотографии
07:47
В Волгоградской области похоронят 28-летнего участника СВО Сергея ВасильеваСмотреть фотографии
07:37
Украинские БПЛА облетели Волгоградскую область 9 февраляСмотреть фотографии
06:55
Облкомтранс сообщил об изменениях в работе такси с 1 мартаСмотреть фотографии
06:33
В Волгограде и области массово отменили уроки из-за гололедаСмотреть фотографии
06:12
Поезд Пермь-Симферополь прибудет в Волгоград с 4-часовой задержкойСмотреть фотографии
06:00
Фейковые соцработники грозят волгоградцам потерей денегСмотреть фотографии
05:47
В России планируют сделать все сделки с недвижимостью безналичнымиСмотреть фотографии
05:45
С закрытого аэропорта и угрозы БПЛА началась неделя в Волгограде и областиСмотреть фотографии
21:59
Волгоградцы встали на коньки на обледенелых улицахСмотреть фотографииCмотреть видео
21:21
В Волжском объявили о переводе школьников на дистант 9 февраляСмотреть фотографии
20:50
Домовые чаты волгоградцев переведут в MAX с 1 сентябряСмотреть фотографии
20:33
Гололёд в Волгограде: школы на дистанте, обращение МЧС и закрытие парковСмотреть фотографии
19:38
В районах Волгоградской области отменяют занятия в школах из-за гололёдаСмотреть фотографии
19:05
От обморожения до спазма сосудов и остановки дыхания: волгоградский врач рассказала, как не потерять здоровье в экстремальные морозыСмотреть фотографии
19:03
Школы Волгограда отправляют на дистант из-за гололедаСмотреть фотографии
18:40
В ЦПКиО Волгограда появятся гигантские варежкиСмотреть фотографииCмотреть видео
18:00
Под Волгоградом из-за гололеда легковушка улетела в кюветСмотреть фотографииCмотреть видео
17:35
Жители районов Волгограда продолжают массово жаловаться на гололедСмотреть фотографии
17:18
Волгоградские зоозащитники спасут приют 75-летней бабушки из ДонбассаСмотреть фотографии
16:40
Трое волгоградцев погибли и шестеро пострадали на трассе в КалмыкииСмотреть фотографииCмотреть видео
16:11
Волгоградские коммунальщики вышли на борьбу с гололедомСмотреть фотографии
15:44
«В некоторых дворах не пройти даже пешком» : курьеры - о главных зимних трудностях и экстриме на дорогахСмотреть фотографии
15:05
В Волгоградской области 8 февраля открыли трассу Р-260Смотреть фотографии
14:56
Жуткий гололед сковал улицы ВолгоградаСмотреть фотографии
14:35
Новорожденных волгоградцев с 1 апреля будут проверять на два новых заболеванияСмотреть фотографии
14:05
Под Волгоградом осужденного в исправительном центре переселили в колонию за пьянствоСмотреть фотографии
 