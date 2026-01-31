Главное

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Мирные картины пережившего зверства фашистов художника покажут в Волгограде

В Волгограде 2 февраля откроется выставка работ жителя осажденного Сталинграда Льва Сергеевича Тырина. Несмотря на то, что этот талантливый художник ушел из жизни в 2022 году, память о нем жива.

Как сообщила ИА «Высота 102» председатель городской общественной организации «Дети Сталинграда» Галина Егорова, на экспозиции будут представлены его линогравюры, графика и акварели, которые повествуют о мирном времени.

- Волгоградцы уже знакомы с военными рисунками сталинградского детства художника, которые экспонировались в 2018 году в ТЮЗе и дали жизнь прекрасному спектаклю «Юрка», - напомнила Галина Егорова. - В этот раз впервые можно увидеть мирные произведения талантливого художника, спасенные от забвения.

По ее словам, наследие Льва Тырина бережно хранится общественной организации «Дети Сталинграда», почетным ветераном которой являлся художник. Собрано более 2 тысяч его работ – это 200 линогравюр, множество акварелей и более 100 холстов маслом.

Лев Тырин работал и дружил с художниками-сталинградцами Лосевым В.Н. , Урмаевым С.С. , Зверховским П.Е. , Вяткиным Г.М.

Выставка его работ откроется в 13:00 мск 2 февраля в выставочном зале по адресу: ул. Краснознаменская, 6. Экспозиция будет работать по 18 февраля.

Напомним, что Лев Тырин родился в 1938 году в Сталинграде. Окончил Ростовское художественное училище имени Митрофана Грекова и Украинский полиграфический институт имени Ивана Федорова во Львове. Член творческого Союза художников РФ. Лауреат международных и национальный премий в области искусства. Награжден почетным знаком «За волю к жизни» фонда имени Алексея Маресьева. 

Первая персональная выставка работ художника, пережившего в детстве ужасы осаждённого немецко-фашистскими войсками Сталинграда, была показана в Волгограде зимой 2018 года. 

Фото из архива V102.RU

