На севере Волгограда 19-летняя погибла, врезавшись в столб





В Краснооктябрьском районе Волгограда произошло смертельное ДТП с участием автомобиля KIA Rio. Как рассказали в ГУ МВД России по региону, трагедия случилась на проспекте Ленина поздней ночью.

По предварительной информации, 19-летняя девушка-водитель напротив дома №67к не справилась с управлением и совершила наезд на световую опору.

В результате столкновения от полученных травм водитель скончалась на месте до приезда скорой помощи. Ее пассажир с травмами была доставлена в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области